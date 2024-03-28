Dünyada Yılın Otomobilleri Açıklandı: 2024 Kazananları Belli Oldu!

New York Otomobil Fuarı'nda bu sene yine Dünyada Yılın Otomobilleri düzenlendi. 5 farklı dalda dağıtılan ödüllere bu senenin yükselen trendi elektrik araba modelleri isimlerini başarıyla yazdırdı.

Ödül kazananlar arasında Kia, Hyundai, Volvo, BMW ve Toyota gibi dünyanın en iyi otomobil markalarının modelleri yer alıyor. Dünyada Yılın Otomobili kategorisinde bu senenin kazananı Kia EV9 oldu.

Dünyada Yılın Otomobilleri Hangileri Oldu?

BYD Seal / Atto 4 ve Volvo EX30 ile rakebet ederek birinciliğe yükselen Kia EV9, yüksek fiyatına rağmen donanımı ile kullanıcıların en rağbet gösterdiği modellerin başında geliyor. Kia'nın CEO'su da Yılın Otomobili seçilmelerine yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Bu zafer, teknoloji ve tasarım mükemmelliğinde sınırları zorlama konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın bir kanıtıdır. Kia EV9'un devam eden başarısı, bizi dünyanın her yerindeki müşteriler için sürüş deneyimini yeniden tanımlayan olağanüstü araçlar sunmaya devam etmeye yönlendirecek."

Peki diğer kategorilerde hangi markalar ve modelleri kazandı, bakalım.