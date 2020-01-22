Dünyanın En Değerli Markası Değişmedi! İşte O Liste

Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2020 listesini yayınladı. 2019 listesinde zirveyi tutan Amazon yerini korurken, en değerli markalar listesindeki teknoloji şirketleri dikkatleri çekti.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 187,9 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 17,5 artırarak 220,8 milyar dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Apple marka değeri geriledi

Listenin dikkat çeken detaylarının başında Apple marka değeri geliyordu. Geçtiğimiz seneye göre Apple'ın marka değeri yüzde 8,5 geriledi ve 141 milyar dolar seviyesine geldi. Yine aynı dönemde Google marka değeri yüzde 11,9 yükselerek 159,7 milyar dolar oldu.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 117 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 94,5 milyar dolarla 5'inci, Çinli ICBC 80,8 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 79,8 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Walmart 77,5 milyar dolarla 8'inci, Çinli Ping An 69 milyar dolarla 9'uncu ve Huawei 65 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Tesla sınır tanımadı

Bir yıl içerisinde marka değerinde en büyük artış gösteren şirket ise Tesla'ydı. Elektrikli araba üreticisinin değeri yüzde 65 oranında yukarı yükseldi.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik gibi sektörlerde marka değerlerinin kayba uğradığını, perakende alanında da e-ticaretin eskisi kadar başarılı olamadığının istatistiklere yansıdığını söyledi.Tesla, geçen yıl 7,5 milyar dolar olan marka değerini bu sene 12,4 milyar dolara çıkardı ve listede 264'üncü sıradan 147'nci sıraya yükseldi.

İlgüner, "Küresel büyümedeki yavaşlama şirketlerin marka değerlerini de etkiledi, bu sene 244 marka değerini yükseltirken, 212 markanın değerinin düştüğü görüldü." dedi.