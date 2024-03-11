Dünyanın En İyi Otomobili Kadınlar Tarafından Seçildi: Kia EV9 Zirveye Yerleşti!

Dünya Çapında Kadınlarda Yılın Otomobili (WWCOTY) tarafından Dünyanın En İyi Otomobili seçildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen duyuruda geçen senenin kazananı Kia Niro'nun yerini yeni bir model aldı.

WWCOTY2nin idari başkanı Marta Garcia şu açıklamalarda bulundu: "Bu yılki seçim, tüm adayların mükemmel seviyesi nedeniyle özellikle zordu. Finalistlerin her biri kupayı kazanmak için yeterli liyakat sahibiydi. Kia EV9 rakiplerini geride bıraktı çünkü her yerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir araç."

Dünyanın En İyi Otomobili: Kia EV9 Oldu

Kia EV9, ileri teknolojisi ve hem çift yönlü şarj hem de ultra hızlı şarj yeteneklerine sahip olması sayesinde kendi kategorisindeki beş finalist arasından birinci seçildi. 2024 Yılının En İyi Otomobili unvanını almadan önce de En İyi SUV olarak gündeme geldi.

Diğer kategorilerdeki kazananlar da şu şekilde:

En İyi Aile Otomobili: Volvo EX30

En İyi Büyük Otomobil: BMW 5 Serisi

En İyi 4x4 ve Pick-up: Volkswagen Amarok

En İyi Özel Otomobil: Aston Martin DB12

1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihlerinde en az iki kıtada gerçekleştirilen 63 yarışmacıyla başlayan yarışma, beş kıtadaki 52 ülkeden 75 kadın otomotiv gazetecisi tarafından değerlendirildi.