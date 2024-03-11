Dünyanın En İyi Otomobili Kadınlar Tarafından Seçildi: Kia EV9 Zirveye Yerleşti!
Dünyanın en iyi otomobili yarışmasında Dünya Çapında Kadınlarda Yılın Otomobili kazananı belli oldu. İşte tüm adaylar ve yarışmayı kazanan isim!
Dünya Çapında Kadınlarda Yılın Otomobili (WWCOTY) tarafından Dünyanın En İyi Otomobili seçildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen duyuruda geçen senenin kazananı Kia Niro'nun yerini yeni bir model aldı.
WWCOTY2nin idari başkanı Marta Garcia şu açıklamalarda bulundu: "Bu yılki seçim, tüm adayların mükemmel seviyesi nedeniyle özellikle zordu. Finalistlerin her biri kupayı kazanmak için yeterli liyakat sahibiydi. Kia EV9 rakiplerini geride bıraktı çünkü her yerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir araç."
Dünyanın En İyi Otomobili: Kia EV9 Oldu
Kia EV9, ileri teknolojisi ve hem çift yönlü şarj hem de ultra hızlı şarj yeteneklerine sahip olması sayesinde kendi kategorisindeki beş finalist arasından birinci seçildi. 2024 Yılının En İyi Otomobili unvanını almadan önce de En İyi SUV olarak gündeme geldi.
Diğer kategorilerdeki kazananlar da şu şekilde:
- En İyi Aile Otomobili: Volvo EX30
- En İyi Büyük Otomobil: BMW 5 Serisi
- En İyi 4x4 ve Pick-up: Volkswagen Amarok
- En İyi Özel Otomobil: Aston Martin DB12
Kia Fiyat Listesi - 2024
Kia fiyat listesi, yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Güney Kore merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar fiyat etiketine sahip olduğuna dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.
1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihlerinde en az iki kıtada gerçekleştirilen 63 yarışmacıyla başlayan yarışma, beş kıtadaki 52 ülkeden 75 kadın otomotiv gazetecisi tarafından değerlendirildi.
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