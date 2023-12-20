Dünyanın En İyi ve En Kötü Havalimanları Açıklandı! (2023)

Uluslararası havalimanlarını analizleyen ve bu havalimanlarını her yıl bir rapor hâline getirip sıralayan AirHelp'in 2023 sıralaması da yayınlandı.

AirHelp'in sıralamasına göre 2023 yılında dünyanın en iyi havalimanı Umman'ın Muskat Uluslararası Havalimanı olurken, ülkemizdeki en iyi havalimanı ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı seçildi.

Türkiye'nin En İyi Havalimanı İzmir Adnan Menderes Oldu

Yolcuların müşteri hizmetleri talebinden biletlere erişim olanaklarına kadar pek çok dalda havalimanlarını sıralayan AirHelp, 4 binden fazla havalimanını analizleyerek 2023 yılında da listesini okuyucularının beğenisine sundu.

Liste hazırlanırken 15.800 adet yolcunun anket yanıtlarının kullanıldığını belirten AirHelp, bu verilerin 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında toplandığının altını çizdi.

İstanbul Havalimanı 176. Sırada

Umman'ın Muskat Uluslararası Havalimanı'nın ardından 2023 yılında dünyanın en iyi ikinci havalimanı Brezilya'nın Recife-Guararapes Uluslararası Havalimanı olurken, üçüncü sırada ise Güney Afrika'nın Cape Town Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

Ülkemizin gözde havalimanlarından İstanbul Havalimanı listede 176. sırada yer alırken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 184. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin en iyi üç havalimanı ise sırasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı olarak belirlenmiş durumda.

Dünyanın En İyi 10 Havalimanı

Maskat Uluslararası Havalimanı, Umman Recife/Guararapes–Gilberto Freyre Uluslararası Havalimanı, Brezilya Cape Town Uluslararası Havalimanı, Güney Afrika Brezilya Uluslararası Havalimanı, Brezilya Hamad Uluslarası Havalimanı, Katar Osaka Uluslararası Havalimanı, Japonya Belem/Val-de-Cans Uluslararası Havalimanı, Brezilya Belo Horizonte Tancredo Neves Uluslararası Havalimanı, Brezilya Tokyo Narita Uluslararası Havalimanı, Japonya Amami Havalimanı, Japonya

Dünyanın En Kötü 10 Havalimanı