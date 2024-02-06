Dünyanın En Karlı Otomotiv Şirketleri Açıklandı: Tofaş'ın Sıradaki Yeri Şaşırttı!

Gazeteci Emre Özpeynirci, en karlı otomotiv üreticilerini X üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Dünya genelinde Ferrari'den sonra en karlı otomotiv üreticisinin Tofaş olduğu paylaşılan veriler sonucunda net bir şekilde görüldü.

Tofaş Kar Üstüne Kar Ekliyor!

Dünyada Ferrari'den hemen sonra en karlı otomotiv üreticisinin Tofaş olduğunu söyleyen Özpeynirci, dünyadaki toplam 62 şirketin ortalama kar oranınun %11,05 olduğunu da açıklamasına ekledi.

Bu açıklamadaki en önemli detay ise Tofaş ve Ford Otosan'ın dünyadaki bir çok büyük otomotiv şirketinden daha fazla kar elde etmesi oldu. Aynı zamanda Tofaş, Ferrari'den hemen sonra ikincilik koltuğuna oturdu.

Ford Otosan ise Toyota'nın da önüne geçerek 9. sırada yer aldı. Gelin, dünyanın en çok kar eden 10 otomobil şirketine sırasıyla bakalım: