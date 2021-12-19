Dünyanın En Kötü Şirketi Seçildi!

Dünyanın en kötü şirketi, katılımcıların oylaması ile netlik kazandı. Yahoo Finance tarafından her aralık ayında paylaşılan rapor, şirketlerin o yıl içerisinde sergilemiş olduğu performansa ve elde ettiği başarılara göre yılın şirketini ortaya çıkarıyor. 2021 yılının en iyi şirketi ise Microsoft oldu.

Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak, 16 Aralık itibarıyla da hisse fiyatında %53'lük bir artış meydana gelerek tacı kazanan şirket oldu. Bu yıl ayrıca yılın en kötü şirketi de seçildi. Yahoo Finance tarafından düzenlenen ankete katılan kişiler tarafından birinci sıraya getirilen şirket, eskiden Facebook olarak bilinen ancak yakın zamanlarda Meta ismini alan şirket oldu.

2021'de Dünyanın En Kötü Şirketi Neden Meta Oldu?

1.541 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket, açık uçlu olarak düzenlendi. 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde katılım sağlanan ankete katılımcılardan binlerce şirket adı geldi. Bunların içinde en çok oy alan şirket ise Meta oldu.

Meta'nın bu kadar çok belirtilmesinin nedeni, yıl içinde çok sık gündeme gelmesinden kaynaklanıyor. Kullanıcı verilerinin rahatsız edici bir şekilde kullanılması, güvenlik sorunlarını göz ardı ettiğine dair iddialar, sık sık erişim sorunlarının yaşanması ve daha pek çok faktör, internet kullanıcılarının en kötü şirket olarak Meta'yı seçmesine yol açtı.

Salgın boyunca Facebook'un yanlış bilgilerin yayılmasına izin verdiğine yönelik iddialar çok sık tartışıldı. Bazı kesimler de Facebook'un bazı konulara çok sık ve gereksiz biçimde müdahale ettiğini öne sürdü.

Meta'nın seçilmesindeki tek sebep elbette ki Facebook sosyal medya platformu değildi. Çatı şirkete bağlı diğer bir sosyal medya platformu olan Instagram'ın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili hiçbir adım atılmaması ve hatta bununla ilgili araştırmaların gizli tutulması gibi iddiaların ortaya çıkması da bazı kişilere şirketin kullanıcılarını önemsemediğini düşündürttü.

Şirket ile ilgili en ilginç nokta da insanların onu sevmemesinin nedeninin oldukça çeşitlilik göstermesi oldu. En sevilmeyen ikinci şirket, Çinli e-ticaret devi Alibaba oldu.

Meta'nın kullanıcılarını bu olumsuz görüşlerden uzak tutabilmesi için 2022 yılında onları memnuniyetine odaklanması gerekiyor. Neyse ki şirket şu anda kendini yeniliyor. Bu nedenle 2022 yılında kullanıcılarının karşısına dünyanın en kötü şirketi olarak değil, en iyi şirketlerinden biri olarak çıkma şansını henüz kaybetmiş değil.