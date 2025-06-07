Dünyanın En Küçük Kemanı Üretildi: Mikroskopla Bile Zor Görülüyor

Bilim insanları, şimdiye kadar geliştirilen en küçük kemanı üretmeyi başardı. Sadece 35 mikron uzunluğunda ve 13 mikron genişliğinde olan bu enstrüman, gözle görülmeyecek kadar küçük. Karşılaştırmak gerekirse, bir mikron, bir metrenin milyonda biri kadar bir uzunluğa denk geliyor.

Söz konusu minyatür keman, bir insanın saç telinden bile daha ince olmasıyla da dikkat çekiyor. İnsan saçının kalınlığı genellikle 17 ila 180 mikron arasında değiştiği düşünüldüğünde söz konusu enstrümanın sıra dışı bir mühendislik ürünü olduğu söylenebilir.

Mikro Küçük Keman Nasıl Üretildi?

Yapılan açıklamaya göre enstrüman, Loughborough Üniversitesi'nde görev yapan fizikçiler tarafından platin malzemeler ile üretildi. Prof. Kelly Morrison, Dr. Naëmi Leo ve araştırma teknisyeni Dr. Arthur Coveney’den oluşan ekip, üretim sürecinde yüksek hassasiyetli bir nano-oyma makinesi olan NanoFrazor cihazını kullandığını belirtiyor.

Ekip bu yolla aynı boyuttaki her bir kemanın yaklaşık üç saatte üretilebildiğini söylese de, kullanılan tekniklerin geliştirilmesinin aylar süren bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olduğunu belirtiyor.

Yeni Enstrüman Bilimin Sınırlarını Zorlayabilir

Bu olağanüstü küçük keman, yalnızca sembolik bir gösteri değil; aynı zamanda önemli bir bilimsel deneyin parçası. Araştırmacılar, bu tür mikroskobik yapılarla ses dalgalarının nano ölçekte nasıl yönlendirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini araştırmayı hedefliyor.

Temel hedef, ışık, manyetizma ve elektrik gibi farklı etkenlere karşı malzemelerin tepkilerini anlamak. Bu sayede gelecekte daha verimli bilgisayar teknolojileri ve mikro ölçekte enerji toplama sistemleri geliştirmek mümkün olabileceği bildiriliyor. Prof. Kelly Morrison’a göre bu çalışmalar, temel fizik prensiplerinin anlaşılmasını sağlayarak, onları uygulamalı ve ileri teknolojilere dönüştürmenin kapısını aralayabilir.

Her ne kadar bu mikroskobik keman henüz “dünyanın en küçüğü” olarak resmen tescillenmemiş olsa da, uzmanlar projenin bilim dünyasında önemli bir etki yaratacağını düşünüyor.

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