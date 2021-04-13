Bilim İnsanları, Örümcek Ağından Müzik Yaptı!

Sizce örümcek ağından müzik yapılsa kulağımıza nasıl bir ses gelirdi? Bu sorunun cevabını vermek muhtemelen olanaksız görünüyordur. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmada ise örümcek ağlarındaki titreşime odaklanıldı ve ortaya tüyler ürpertici bir müzik çıktı.

Örümcek Ağından Müzik Kulağa Nasıl Geliyor?

Örümcek ağları özellikle sabah yürüyüşlerinde sık sık karşılaşılabilecek çekici ve karmaşık doğa olaylarının başında gelir. Örümcekler çevrelerini tanımlamak için ağlarındaki küçük, duyulması olanaksız titreşimlere güvenir. Bu titreşimleri insan kulağı ile duymak olanaksız görünse de bilim insanları bunu mümkün hale getirmenin bir yolunu buldu.

Araştırmacıların yapmış olduğu çalışma, örümcek ağları hakkında fikir sahibi olmak için insanları örümceklerin yerine geçiren bir veri sonifikasyon projesinin bir parçasıydı. Araştırmacılar, çalışmada elde edilen bilgilerin örümcekler ile iletişim kurmak için kullanılabileceğini söyledi.

Bir örümcek ağının yapısını görmek size muhtemelen telli bir çalgı olan arpı hatırlatıyordur. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Profesörü Markus Buehler, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada çalışmanın bu ağların titreşimli birer nesne olarak modellenmesi sonucunda ne olabileceğinin sorusu ile başladığını ifade etti.

Buehler, araştırma ekibinin veri sonifikasyon araştırmasının sunumunu pazartesi günü gerçekleştirilen American Chemical Society (ACS) toplantısında yaptı. Çalışma sonucunda elde edilen ses şaşırılmaması mümkün olmayacak şekilde güzel ve bir o kadar da ilginç bir ses oldu.

Markus Buehler'ın YouTube üzerinden yayımlamış olduğu videoda yer verdiği örümcek ağının müziği 10.000'in aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. Görselleştirme işlemi sayesinde veriler grafik halinde takip edilebiliyor ve bu da onun yorumlanabilecek seslere dönüşmesini sağlıyor.

Buehler, örümcek ağlarının çalışma için oldukça iyi bir seçim olduğunu çünkü örümceklerin çevresini algılamada sese ve doğal olarak titreşime güvendiğini söyledi. Bu çalışmada yer alan araştırmacılar, örümcek ağlarındaki titreşimi insan kulağının duyabileceği bir şekilde düzenledi.

Peki, bilim insanları tarafından elde edilen ses hakkında sizin düşünceleriniz neler? Profesör Buehler tarafından paylaşılan örümcek ağlarındaki titreşim sesinin insanların da duyabileceği seviyeye çıkarılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.