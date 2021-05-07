IBM Dünyanın En Küçük ve En Güçlü Çipini Üretti

IBM'den dünyanın ilk 2nm çipi. Geçtiğimiz gün bir duyuru yayınlayan ve dünyanın ilk 2nm çipini ürettiğini açıklayan ABD'li teknoloji firması IBM, yapay zekadan nakliye işlerine kadar farklı alanlarda kullanılabilecek bir mikropiç yaratmış olabilir.

Geçtiğimiz Perşembe günü IBM, şimdiye kadarki en küçük, en güçlü mikroçipi yarattığını duyurdu.

Günümüzde çoğu bilgisayar yongası, 10 nanometre veya 7 nanometre işlem teknolojisi kullanıyor ve bazı üreticiler 5 nanometre yongalar üretiyor. Düşük sayılar hem daha küçük hem de daha gelişmiş işlemcileri ifade ediyor.

IBM'in yeni çipi 2 nanometre işlem teknolojisini kullanarak, akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara ve nakliye ekipmanlarına kadar pek çok donanıma güç sağlayabilir.

Bir çipin performansını iyileştirmenin yolu, boyutunu büyütmeden, veriyi işleyen transistörlerin sayısını artırmaktır. IBM Bulut Araştırma Başkan Yardımcısı Mukesh Khare'ye göre, yeni 2 nanometre çipler kabaca bir tırnak büyüklüğünde ve her biri yaklaşık iki DNA zinciri boyutunda 50 milyar transistör içeriyor.

Daha fazla transistöre sahip olmak, yapay zeka ve şifreleme ile ilgili daha fazla yeniliğin çiplere eklenmesine de izin verecek.

IBM Araştırma Direktörü Dario Gil, "Telefonların, arabaların, bilgisayarların daha iyi hale geldiğini görmemizin sebebi, perde arkasında daha iyi transistörlerin bulunmasıdır" dedi.

IBM'den dünyanın ilk 2nm çipi

Yeni çipin, günümüzün en gelişmiş 7 nanometre çiplerinden %45 daha yüksek performans ve yaklaşık %75 daha düşük enerji kullanımına sahip olması bekleniyor.

2 nanometrelik yongalar sayesinde cep telefonu pilleri dört kat daha uzun süre dayanabilir, dizüstü bilgisayarlar belirgin şekilde daha hızlı hale gelebilir ve veri merkezlerinin karbon ayak izleri azaltılabilir.

2 nanometrelik yongaların 2024 veya 2025 sonlarından başlayarak üretime girmesi bekleniyor ve bu, mevcut küresel yonga kıtlığını etkilemeyecek gibi görünüyor.

Küresel çip krizi günden güne büyümeye devam ediyor. Örneğin Ford, BMW ve Honda'da çip krizi yaşanıyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri çip kıtlığının ortasında üretim hattını azaltmayı planlıyorken, diğer teknoloji üreticileri de kullanıcıları uyarmayı ihmal etmiyor.

Ford, çip kıtlığı yüzünden üretimi bu çeyrekte yarıya indireceğini söyledi. Japon markası Honda, önümüzdeki ay üç fabrikada üretimi beş veya altı gün süreyle durduracağını açıkladı. Son olarak BMW ise aynı nedenlerle Almanya ve İngiltere'deki tesislerindeki yavaşlama yaşayacağı konusunda uyardı.