Dünyanın En Küçük Robot Süpürgesi Satışa Sunuldu!

Ev teknolojilerinde boyut her zaman performansla doğru orantılı olmuyor. iRobot, yeni tanıttığı Roomba Mini modeliyle bu algıyı değiştirmeyi hedefliyor. Dünyanın en küçük robot süpürgesi ünvanıyla lanse edilen cihaz, özellikle küçük daireler ve fazla eşyalı evler için çözüm sunuyor. Gelin hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle bu mini robot süpürgenin detaylarına yakından bakalım.

iRobot Roomba Mini Özellikleri Neler?

Roombo Mini'nin en dikkat çeken özelliği, sadece 24,5 cm çapa sahip olması. Bu da onun standart bir robot süpürgeden çok daha az yer kapladığı anlamına geliyor. Ancak küçük boyutu sizi yanıltmasın; bu cihaz, şirketin popüler Roomba 600 serisinden 70 kat daha fazla emiş gücüne sahip.

Cihazın navigasyon tarafında ise ClearView LiDAR teknolojisi kullanılmış. Bu sistem sayesinde robot süpürge, evinizin haritasını hızlıca çıkarırken yerdeki engelleri ve mobilyaları hatasız algılıyor. Özellikle LiDAR sensörünün hassasiyeti, cihazın karanlık ortamlarda bile rotasından sapmadan çalışmasına imkan tanıyor.

Roomba Mini'nin Silme Performansı Nasıl?

Roomba Mini'nin temizlik sisteminde ise şöyle bir ayrıntı mevcut. Robot süpürge süpürme ve silme işlemini aynı anda yapamıyor. Cihazın, silme kısmında ise sabit veya çıkarılabilir paspasları ve su haznesi bulunmuyor. Roomba Mini'ye paspaslama işlemi yaptırmak için, tek kullanımlık ıslak mendiller takmanız yeterli. Tabii ki cihazda bulunan bu paspaslama modu, normal boyutlardaki bir robot süpürgeye göre oldukça düşük seviyede.

Roomba Mini, paspaslama konusundaki eksikliğini, neyse ki şarj istasyonu ile kapatmış görünüyor. Cihazla birlikte gelen AutoEmpty Dock, geleneksel şarj istasyonlarına göre %33 daha az yer kaplıyor. Bu kompakt istasyon, robotun toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. İstasyon içerisinde bulunan AllergenLock torba, toz ve alerjenleri hapsederek yaklaşık 90 güne kadar temizlenmeyi gerektirmiyor. Bu da kullanıcayı 3 ay boyunca istasyonun toz torbasını boşaltma zahmetinden kurtarıyor.

iRobot Roomba Mini, kullanıcılara sadece teknolojik değil, estetik bir görüntü de sunuyor. Cihaz, beyaz ve siyah gibi klasik renklerin yanı sıra pembe ve nane yeşili gibi canlı seçeneklerle her eve uyum sağlıyor. Renkli tasarımlar, cihazı bir temizlik aletinden çok ev aksesuarı gibi hissettiriyor.

iRobot Roomba Mini Satış Fiyatı Ne Kadar?

iRobot Roomba Mini, 400 Euro (yaklaşık 21 bin TL) gibi uygun bir fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunuldu. iRobot, firmasının Türkiye'de satışa sunduğu birçok ev temizliği ürünü bulunsa da henüz bu yeni modelinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Dünyanın en küçük robot süpürgesi ilk etapta kulağa gerçekten ilgi çekici geliyor. Ancak "buna kimin ihtiyacı var?" sorusu cevapsız kalıyor. Örneğin bir robot süpürge kullanıcısı olarak ben, robot süpürgenin bazı eşyaların altına girememesinden rahatsız olsam da kapladığı alanla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Ki bu konuda geneli temsil ettiğimi de söyleyebilirim. Bunun yerine daha alçak ama sürekli şarj olmak için istasyona gitmek zorunda kalmayan ya da haznesi çok hızlı dolmayan, normal boyutlarda bir modeli tercih ederim.