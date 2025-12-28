Dünyanın En Küçük Robotu Yapıldı! 43 Kuruşluk Maliyeti Var

Bugüne kadar fabrikada insan gücünün yerini alacak pek çok robot geliştirildi. Hatta cerrahi operasyonlarda kullanılan minik cihazlara kadar pek çok robotik gelişme yaşandı ancak Pennsylvania ve Michigan üniversitelerinden araştırmacıların duyurduğu yeni robot, bütün bunları kenara alacak kadar büyük bir gelişmeyi temsil ediyor.

Araştırmacılar tarafından tanıtılan yeni robot, şimdiye kadar görülen tüm robotlardan çok daha farklı. Bu sadece küçük olması ile değil, dışarıdan kontrol edilmeden kendi kendine düşünebilen ve buna göre karar verebilen bir robot olarak öne çıkıyor.

Dünyanın En Küçük Robotunun Özellikleri Neler?

Pennsylvania ve Michigan üniversitelerinden araştırmacıların geliştirdiği bu küçük robot bir tuz tanesinden bile daha küçük olması ile mevcut robotlardan ayrılıyor. Dışarıdan hiçbir insan müdahalesi olmadan kendi kendine karar vererek hareket edebiliyor. Üstelik çok düşük bir maliyeti bulunuyor. Öyle ki tanesi sadece 1 cent (43 kuruş) karşılığında üretilebiliyor.

Bir insan normalde suyun içine elini daldırdığınızda kolay bir şekilde hareket ettirebiliyor. Böylesine küçük bir robotun ne kadar hızlı çırpınırsa çırpınsın, son derece küçük olması ve suya yeterince kuvvet uygulayamaması gibi nedenlerle suyu hareketlendirmesini beklemek pek doğru olmaz fakat yeni geliştirilen robotun önemli bir farkı bulunuyor.

Suyu hareket ettirmek için insanlar gibi elini suyun içinde gezdirmiyor. Bunun yerine elektriği kullanarak suyun içindeki görünmez küçük parçacıkları bir yöne doğru itiyor. Bu küçük parçacıklar hareket ettiğinde çarptıkları su molekülleri de sürüklenmeye başlıyor. Bu da ona görünüşte hiçbir fiziksel kuvvet uygulamadan suyun içinde kendi kendine hareket ettiğinin düşünülmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, bir toz tanesinden bile küçük olup kritik sensörlerle donatılmış bu robotların bir akıllı saatten 100 bin kat daha az (75 nanoWatt) enerjiyle çalışmasına imkân tanıyan özel devreler geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde robotlar sadece çevrelerini algılamakla kalmıyor, bununla beraber sıcaklık değişimlerini çok hassas bir şekilde ölçüp tıpkı bir canlı gibi durum ve koşullara göre karar verebiliyor.