Dünyanın En Pahalı Telefonları Neler? (2021)

Piyasada çeşitli fiyatlara sahip çok sayıda akıllı telefon modeli yer alıyor. Bazı telefonların fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Peki, dünyanın en pahalı telefonları neler? İşte en pahalı telefon modellerinin yer aldığı liste!

Dünyanın En Pahalı Telefonları Listesi

FALCON Supernova iPhone 6 Pink Diamond – 48,5 milyon dolar Stuart Hughes Black Diamond iPhone 5 – 15,3 milyon dolar Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold – 8,3 milyon dolar Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose – 6,9 milyon dolar Goldstriker iPhone 3GS Supreme – 3,2 milyon dolar iPhone 3G Kings Button – 2,5 milyon dolar Diamond Crypto Smartphone – 1,3 milyon dolar Goldvish Le Million – 1 milyon dolar Gresso Luxor Las Vegas Jackpot – 1 milyon dolar GoldVish Revolutıon – 488 bin dolar Vertu Signature Cobra – 310 bin dolar Black diamond VIPN Smartphone – 280 bin dolar

En pahalı telefon modelleri listesinin ilk sırasında FALCON Supernova iPhone 6 Pink Diamond yer alıyor. Dünyanın en pahalı telefonu unvanının sahibi olan cihaz 48,5 milyon dolar fiyat etiketine sahip. Yirmi dört karat altın ve platinle kaplı olan modelin arka tarafında pembe elmas konumlandırılmış. Gizliliğe odaklanan telefon, hack engelleme teknolojisine sahip.

Listenin ikinci sırasında yer alan Stuart Hughes Black Diamond iPhone 5, altın, değerli taşlar ve siyah elmas ile kaplıdır. Stuart Hughes imzalı diğer telefon Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold, listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold'un çeerçevesinde 500 adet 100 karat pırlanta mevcut. 24 ayar altından yapılan logoda 53 elmas bulunuyor. Home butonunda 8,6 karatlık elmas konumlandırılmış. Cihazda ayrıca Opals, Star Sunstone ve Rutile Quartz gibi nadir değerli taşlar mevcut.

Dördüncü sırada bulunan Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose altından yapıldı. 500 adet 100 karat pırlantanın yer aldığı modelin logosunda 53 pırlanta bulunuyor. Home butonunda ise 7,4 karat tek kesimli pırlanta konumlandırılmış.

Dünyanın en pahalı beşinci telefonu olan Goldstriker iPhone 3GS Supreme, 271 gram 22 ayar altından yapıldı. Cihazın çerçevesinde 136 elmas bulunuyor. Telefonun logosu ise 53 elmas içeriyor.