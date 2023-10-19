Influencer'lar İçin Tasarlanan Nissan Hyper Punk Tanıtıldı!

Nissan'ın bir süredir tasarladığı ve tanıtılmasını Japonya Mobilite Fuarında göreceğimizi düşündüğümüz modeli şimdiden tanıttı. İçerik yaratıcıları ve sanatçılara özel olarak tasarlanan Nissan Hyper Punk konsepti, elektrikli araç konseptleri arasında en çok dikkat çekecek araç olmaya aday gibi görünüyor.

Hyper Punk konseptli otomobil, Tokyo Shinjuku'daki sokak görüntülerinde ve Fortnite çevrim içi oyununda tanılmaya şimdiden başlandı.

Markanın gelecek vizyonuna gözler önüne seren dört EV konsept aracından biri olan Hyper Punk, Japonya Mobilite Fuarının açılış günü olan 25 Ekim'e kadar Vision dijital - 3D panolarda sergilenmeye devam edecek.

Fuarda boy gösterecek olan serinin diğer araçları;

Nissan Hyper Urban

Nissan Hyper Adventure

Nissan Hyper Tourer

Bu özel araçlar aynı zamanda daha fazla keşfedilir ve deneyimlenebilir olması adına "Electrify the World" adı altında Fortnite oyununda test edilebilecek.

Tasarımıyla Büyüleyen Hyper Punk Geliyor!

Japonya Mobilite Fuarında tanıtımı yapılacak olan elektrikli otomobil, işlevsel ve şık bir gövde stiline sahip. Nissan Hyper Punk, içerik yaratıcıları, influencer'lar, sanatçılar, stil ve yeniliği benimseyen kitleler için tasarlanan tamamen elektrikli bir kompakt crossover.

Aracın V2X sistemi sayesinde kullanıcılar her zaman ve her yerde aracı çalıştırabiliyor ve şarj edebiliyor. İç mekan tasarımının origami tarzı öğeler içermesi de tam olarak Japon zevkini yansıtıyor.

Dijital ile sanatı harmanlayan Nissan Hyper Punk elektrikli otomobil, kamera sisteminde yer alan yapay zeka sayesinde çekilen görüntüleri grafik desenlere dönüştürebiliyor.

Mobil bir yaratıcı stüdyo olarak tasarlanan kabin sayesinde de kesintisiz bir internet bağlantısı kurulabiliyor. Bu durum da yolcuların araç içerisinde kreatif çalışmalarına devam etmelerini veya içerik üretimi gerçekleştirmelerini kesintisiz ve devamlı kılıyor.

Yapay zeka ve biyosensörleri bulunan Hyper Punk, sürücünün ruh halini algılayabilme yeteneğine sahip. Bu yetenek sayesinde ruh haline uygun müzik ve aydınlatma gibi detayları otomatik olarak seçebiliyor.

Dış tasarım olarak da çok yönlü ve çokgen yüzeye sahip otomobil, özellikle gümüş rengindeki boyanın görüş açısına ve ışık kaynağına göre ton değiştirmesi dikkat çekiyor.

Cesur, güçlü stil, geleneksel bilgeliği kırma arzusu gibi tanımlara sahp tasarım, yeni teknolojileri de içermesiyle ilerici bir yaklaşımı temsil ediyor.