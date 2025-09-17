Gerçekten Güvenli Mi? Dünyanın İlk Uçan Araba Kazası Yaşandı!

Elektrikli arabalara alışmaya çalışırken bir anda ortaya uçan arabalar da çıktı. Bu noktada otomobillerin güvenlikleri büyük soru işaretleri yaratırken Çin'de yaşanan bir kaza halihazırda var olan güveni de zedeledi. Bir gösteri için prova yapan uçan arabalar havada birbirine çarptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Gerçekten Güvenliler Mi? İlk Uçan Araba Kazası Yaşandı!

Çin’in Çangçun kentinde düzenlenecek hava gösterisinin provasında yaşanan kaza uçan araçlar ve barındırdıkları teknolojilere dair güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Xpeng Aeroht’a ait iki uçan otomobilin çarpışarak düşmesi hem seyirciler hem de sektördeki uzmanlar açısından büyük yankı uyandırdı.

16 Eylül’de yapılan prova sırasında Xpeng Aeroht imzasını taşıyan iki elektrikli dikey kalkış-iniş aracı (eVTOL) havada çarpışarak yere düştü. Olayda en az bir yolcunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer kazanın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken ilk değerlendirmeler arasında ekipman arızası, rota planlama hatası veya insan kaynaklı etkenler öne çıkıyor.

Yaralı yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kazanın prova esnasında yaşanmış olması, planlanan Changchun Air Show 2025 kapsamında daha büyük bir kitlenin olası risklerden etkilenmesinin önüne geçti. Uzmanlar yaşanan durumun alçak irtifa hava trafiğinde güvenlik standartlarının geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

2013 yılında kurulan Xpeng Aeroht, modüler uçan arabalar ve tilt-rotor yapılarıyla dikkat çekiyor. Şirketin en çok ses getiren projelerinden biri olan Land Aircraft Carrier (LAC) hem “Mothership” adı verilen taşıyıcı araç hem de eVTOL bileşeninden oluşuyor. Hibrit güç aktarma sistemiyle çalışan platform, tek şarjda 5–6 uçuş gerçekleştirebiliyor ve 270 derece görüş açısı sunan panoramik kokpitiyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılan LAC, geçtiğimiz yıl ilk halka açık uçuşunu yapmış ve BAE’de özel uçuş izni almıştı. Seri üretime 2026’da geçmesi planlanan model şimdiden 2 binden fazla sipariş aldı. Kazaya karışan araçların da bu sistemin parçaları arasında yer aldığı biliniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...