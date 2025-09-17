Togg T10F Nasıl Üretiliyor?

Togg’un yeni modeli T10F için merak uyandıran bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan üretim videosu, otomobil severlerin ilgisini kısa sürede üzerine çekti. Henüz tüm detaylar açıklanmamış olsa da görüntüler, markanın üretim hattında hangi işlemleri yaptığını gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Üretim Videosu Yayınlandı!

Togg T10F’in üretim hattı, modern otomotiv teknolojisinin tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde kurgulanmış durumda. Gövde üretiminden montaj aşamasına kadar her adımda yüksek otomasyon teknolojileri ve robotik sistemler kullanılıyor. Bu sayede hem hata payı minimuma indiriliyor hem de üretim verimliliği artırılıyor.

Anlık Togg Teknoloji Kampüsü... 🧿



Togg T10F'e yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. < 🩵 > pic.twitter.com/whG0SXv0OU — Togg (@Togg2022) September 17, 2025

Boya atölyesi ve kaplama süreçlerinde çevre dostu yöntemler tercih edilirken, kalite kontrol noktaları da üretimin en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Her araç, seri üretim bandından çıkmadan önce kapsamlı testlerden geçiyor ve en küçük detayların dahi atlanmamasına özen gösteriliyor.

Son aşamada ise montaj hattında elektronik sistemlerin entegrasyonu yapılıyor. Togg mühendisleri, yazılım ve donanım uyumunu bu noktada titizlikle denetliyor. Böylece T10F, üretimden çıkan her bir modelde güvenlik, performans ve konfor standartlarını eksiksiz karşılamış oluyor.

Togg T10F Fiyat Listesi

Versiyon Menzil Güç Çekiş Fiyat T10F V1 RWD Standart Menzil 335 km 160 kW Arkadan itişli 1.860.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 623 km 160 kW Arkadan itişli 2.170.000 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 610 km 160 kW Arkadan itişli 2.345.000 TL

Togg T10F Nasıl Sipariş Edilir?

15 Eylül 2025 tarihinde ön sipariş süreci başlayan otomobilin ilk günde tüm stokları bitti. Bu noktadan itibaren yeni otomobili satın almak isteyen kullanıcılar stokların yenilenmesini beklemeli. Nasıl ön sipariş vereceğinizi öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.

