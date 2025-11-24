Dubai Airshow’da Düşen Tejas Uçağının Son Uçuşuna Ait Video Ortaya Çıktı!

Hindistan'ın yerli savaş uçağı HAL Tejas talihsiz bir olayla gündeme geldi. Dubai Airshow bünyesinde yaptığı gösteri uçuşu esnasında düşen uçak dünya basınına büyük bir başarısızlık olarak aktarıldı. Bu noktada uçağa ait son görüntülere ulaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Düşen Tejas Uçağının Son Uçuş Kayıtlarına Ulaşıldı!

Hindistan’ın yerli savaş uçağı programının en önemli parçalarından biri olan HAL Tejas, Dubai Airshow sırasında yaşanan talihsiz kazayla gündeme oturdu. Gösteri uçuşu için havalanan uçak, kalkış sonrası kısa bir süre içinde kontrol kaybı yaşayarak yere çakıldı. Pilotun paraşütle atlayarak hayatta kalması dünyayı rahatlatsa da olayın ardından Tejas’ın son uçuş görüntüleri yeniden tartışma konusu oldu.

Gösteri için hazırlanan Tejas, kalkıştan önce yapılan kontrolleri sorunsuz geçti. Uçak, Airshow pistinden hızla yükselirken normal bir tırmanış profili sergiliyordu. Ancak birkaç saniye sonra uçağın ani bir sapma hareketi yaptığı ve ardından kontrol dışı bir dönüşe girdiği görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, pilotun uçağı toparlamak için birkaç kez manevra denediği ancak başarılı olamadığı net şekilde görülüyor. Edinilen ilk bilgilere göre kazanın nedeni henüz netleşmiş değil. Teknik bir arıza, kontrol yüzeylerinde problem, ani güç kaybı veya hava koşulları gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Hindistanlı yetkililer, uçaktan alınan veri kayıtlarının çözümlenmesiyle kesin sonuca ulaşacaklarını açıkladı. Olayın dikkat çeken noktası ise pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak kendini kurtarması oldu. Videolarda pilotun paraşütünün açıldığı, uçağın ise birkaç saniye sonra yere çarpıp alev aldığı görülüyor.

Bu kaza, Hindistan’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli savaş uçağı programı için önemli bir stres testi olarak değerlendiriliyor. Tejas, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon planında kritik bir rol üstleniyor ve ihracat hedefleri arasında Ortadoğu ülkeleri de bulunuyor. Dubai Airshow gibi küresel bir sahnede yaşanan kaza, potansiyel alıcıların değerlendirmelerini de etkileyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...