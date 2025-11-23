KIZILELMA, F-16 Vurdu: Yunan Basını Ayaklandı!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri aralarında yer alan Bayraktar KIZILELMA projesi geçtiğimiz günlerde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Yapılan test uçuşlarında F-16 model bir savaş uçağını simule eden hedefi vuran KIZILELMA dünya basınında önemli bir yer edindi. İşte konuyla ilgili detaylar...

KIZILELMA’nın F-16’ya Karşı Simüle Saldırısı Dünya Basınında Gündem Oldu!

Türkiye’nin tamamen yerli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, son testinde sergilediği performansla dünya savunma çevrelerinin dikkatini üzerine çekti. Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirilen denemede KIZILELMA iki F-16 ile aynı sortide uçarak karma görev profilini başarıyla tamamladı.

Testin kritik aşamasında platform, milli MURAD AESA radarını aktif hale getirerek senaryodaki “düşman” F-16’ya görüş hattı olmaksızın kilitlendi ve GÖKDOĞAN hava-hava füzesi arayüzü üzerinden tam isabet sonuçlanan bir simülasyonlu vuruş gerçekleştirdi. Bu an, yabancı basında Türkiye’nin “insansız hava muharebesindeki yeni seviyesine” işaret eden ifadelerle yorumlandı.

Defence Security Asia, testin yalnızca teknik bir doğrulama olmadığını aynı zamanda Türkiye’nin insansız savaş uçağı doktrinini gerçek operasyon konseptine taşıyan bir adım olduğunu vurguladı. Uçuş boyunca bir F-16 eskort görevi üstlenirken diğer F-16 tamamen tehdit rolünde senaryoya dahil edildi.

KIZILELMA’nın düşük görünürlük yapısı radar işleme kapasitesi ve hedef takibini tek bir zincir halinde yürütmesi; testin “modern avcı uçağı davranışını ilk kez insansız bir platformda birebir yansıtması” olarak değerlendirildi.

Komuta merkezinden yayınlanan ekran görüntülerinde MURAD AESA radarının F-16 üzerindeki kilidi yüksek çözünürlükle izlenirken analistler bunun radarın operasyonel seviyeye ulaşmasının en güçlü kanıtı olduğunu belirtiyor. Defence Security Asia bu denemeyi “Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir dönem açan başarı” olarak nitelendirdi.

Yunan basınında ise testin bölgesel hava üstünlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdiği görülüyor. Avrupa medyasındaki bazı savunma analizlerinde KIZILELMA’nın gelecekte küresel pazarda rakip savaş uçağı teknolojileriyle aynı kategoriye oynayacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...