Elon Musk'tan Radikal Karar: Düşük Fiyatlı Tesla Planı Rafa Kalktı!

Reuters'in haberine göre Tesla'nın şirketin genel büyümesi için çok önemli bir ürün olmasına rağmen 25.000 dolar civarında olacağı düşünülen düşük fiyatlı bir elektrikli otomobil üretme planından vazgeçtiği bildiriliyor. Şirket bunun yerine çalışmalarını robotaksiye odaklayacak.

Tesla'nın birkaç yıldır bu iki otomobil üzerinde planlama yaptığı bildiriliyor ancak Musk, henüz tamamen otonom bir otomobil üretmemiş olmasına rağmen, standart bir otomobile mi yoksa direksiyon simidi veya pedalları olmayan bir otomobile mi öncelik vereceği konusunda tereddütlüydü.

Tesla Odağını Robotaksiye Çeviriyor

Musk ilk olarak 2020 yılında gerçek anlamda düşük maliyetli bir Tesla fikrini ortaya atmıştı ancak 2022'nin başlarında Tesla'nın odaklanması gereken ana modelleri bulunduğundan bu plan hiçbir zaman hayata geçirilememişti.

Çok geçmeden proje yeniden hayata geçirildi ancak bu sefer de şirket tipik bir otomobil mıi yoksa fütüristik bir robotaksi mi üretmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü.

Musk'ın Tesla için en başından beri "ana planının" 25.000 dolarlık düşük fiyatlı bir elektrikli otomobil olmasına rağmen analistler bunun "o kadar da heyecan verici bir proje olmadığını" söylüyor.

Musk şimdilik planından vazgeçip şirketin odağını robotaksiye çevirmiş olsa da ileride 25.000 dolarlık Tesla'nın yeniden gündeme gelmesi mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.