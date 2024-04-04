Ölüme Neden Olan Tesla Kazası Davasında Yeni Gelişmeler: Apple da Dahil Oluyor!

Tesla, oto pilot sisteminin 2018'deki ölümcül bir kazada oynadığı rol nedeniyle önümüzdeki hafta mahkemeye çıkıyor ve şirket radikal bir şekilde Apple'ın savunmasında tanıklık etmesini istedi.

Tesla, Apple mühendisi Wei "Walter" Huang'ın oto pilot özellikli Model X'inin 2018 yılında Mountain View, Kaliforniya'daki US Highway 101'de bir güvenlik bariyerine çarptığı sırada telefonunda bir video oyunu oynadığını kanıtlamak istiyor.

Üstelik Tesla'ya cinayet davası açan Huang'ın ailesi, Tesla'nın savunmasına yardımcı olması için Apple ile gizlice çalıştığını iddia ediyor. Huang'ın ailesini temsil eden avukatlar bu hafta sundukları duruşma öncesi bir dilekçede Apple'ı "Tesla'yı davadaki savunmasında desteklemek için gizli bir keşif 'çalışması' yapmakla" suçladılar.

Apple Mühendisi Kaza Esnasında Oyun mu Oynuyordu?

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yaptığı ilk incelemede, kaza sırasında Huang'ın telefonunda en önde yer alan uygulamanın bir video oyunu olduğunu tespit etti ancak yetkililer, Huang'ın Model X'i bariyere çarptığında aktif olarak bu oyunu oynayıp oynamadığını belirleyemedi.

Bununla birlikte Huang'ın telefonundan alınan geçmiş cep telefonu kayıtları, kazadan önceki günlerde sabah işe gidiş saatlerinde "aktif olarak oyun oynadığını" ve kazadan önceki dakikalarda "çevrim içi oyun etkinliğiyle tutarlı" veri iletimi keşfetti. Huang'ın ailesi, veri toplamak için telefonunda oyunların pasif olarak çalışmasına izin verdiğini iddia ediyor.

Apple'ın davaya adının karışması nedeniyle şirketin avukatları mahkeme celbinin iptali için yaptıkları başvuruda, "Apple bu davanın tarafı değildir, davaya hiç katılmamıştır ve uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir karar tebliği almamıştır." ifadesine yer verdi.

Şimdilik davayla ilgili gelişmeler bunlarla sınırlı ve henüz dava bir sonuca varmış değil. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.