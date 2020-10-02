Düşünceleri Okuyan Kulaklık Geliştirildi: İşte MIT AlterEgo

Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde görev alan bilim insanları düşünceleri okuyan kulaklık geliştirdi. MIT AlterEgo ismindeki bu kulaklık düşüncelerinizi duymakla kalmıyor, bunlara sesli bir şekilde yanıt vererek etkileşime geçebilmenize olanak sunuyor.

MIT AlterEgo: Zihin Okuyan Kulaklık

AlterEgo isimli bu cihaz kişinin zihninden geçen komutları anlıyor ve sesli bir şekilde tek bir cümle söylemenize dahi gerek kalmadan etkileşime geçebilmenize olanak sunuyor. Cihazı takan kişi herhangi bir kelimeyi ya da cümleyi düşündüğünde cihaz, o kişinin çenesindeki ve yüzündeki nöromuskuler sinyalleri alıyor ve bu sinyalleri belirli kelimelerle ilişkilendirmek için özel olarak geliştirilen bir yazılıma yönlendiriyor.

AlterEgo'da insan vücudu ile temas eden dört adet elektrot bulunuyor. Bu noktada cihazın ne kadar doğru çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. On kişi ile yapılan bir denemede cihazın doğruluk payının yüzde 92 olduğu gözlemlendi. Bugün sesli asistanların dahi benzer doğruluk oranları ile çalıştığını göz önüne alırsak bu oldukça başarılı bir orandır.

Peki bu cihaz insan hayatında ne gibi değişikliklere yol açacak? Şu anki hali ile kullanmak yolda garip bakışlarla karşılaşmanıza yol açsa da ilerleyen dönemlerde insan - makine iletişimini apayrı bir noktaya taşınabilir ve yapay zeka asistanları ile hiç konuşmadan ve sessiz bir şekilde iletişim kurabilmenize yardımcı olabilir.

Bir kişi herhangi bir şeyi öğrenmek ya da oluşturmak istiyorsa akıllı telefonunu çıkartmadan yalnızca sorguyu düşünebilir ve birkaç saniye içerisinde yanıt alabilir. Yine çok sesli ortamlardaki anlama sorunları da bu cihazla birlikte ortadan kalkabilir gibi gözüküyor.

Peki siz MIT tarafından geliştirilen AlterEgo hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu cihaz ya da benzerleri sizce önümüzdeki dönemlerde insan hayatının bir parçası haline gelecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.