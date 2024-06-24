Elon Musk Nefreti Vandallığa Dönüştü: Düzinelerce Cybertruck Tahrip Edildi!

Elon Musk her ne kadar gelecekteki Tesla siparişlerine yönelik 56 milyar dolarlık bir ödeme paketine onay almış olsa da bir kişi şirketin tüm planlarını alt üst etmeyi amaçlıyor.

InsideEVs'in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre geçtiğimiz hafta düzinelerce Cybertruck modelinin üzerine siyah sprey boyayla "Fuck Elon" yazıldı.

Olay Neden Yaşandı?

Polis, yaklaşık 34 adet Cybertruck'ın bu tahribata maruz kaldığını belirtti. Cybertruck'lar halka açık bir otoparkta, herhangi bir çit ya da güvenlik olmadan depolanıyordu ve muhtemelen ön cam silecekleriyle ilgili daha önce bildirilen bir sorun nedeniyle tutuluyorlardı. Tesla ayrıca elektrikli araçlarına yönelik talebin soğuması sonrası elindeki mevcut modellerde stok yığılması sorunu yaşıyor.

Bölgenin önde gelen kaynakları sprey boyanın kolayca silindiğini ancak birkaç Cybertruck'ta hâlâ siyah lekeler olduğunu bildiriyor. Suçlunun kim olduğu ve amacının ne olduğunu bilinmese de Elon Musk'a yönelik bir antipatisinin bulunduğu bariz bir gerçek.

Tesla'nın göz bebeği Cybertruck modeli, piyasaya sürülmesinden bu yana geçen aylar içinde yapı kalitesiyle ilgili şikayetlerden menziliyle ilgili problemlere kadar pek çok sorunla şirketin başını ağrıttı. Son olarak da arızalı bir silecek sistemi nedeniyle sayısız sıfır Cybertruck öylece bekletiliyordu.

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