Dying Light 2 Oynanış Videosu Yayımlandı

Dying Light 2 oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni zombi oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Heyecan seviyesini önemli ölçüde arttıran videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Dying Light 2 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Techland tarafından geliştirilen Dying Light 2 isimli video oyunu ile ilgli çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyuna ait yeni bir video yayımlandı.

YouTube üzerinden yayımlanan video, sahip olduğu aksiyon dolu sahneler nedeni ile heyecan seviyesinin ciddi oranda artmasını sağlıyor. Açık dünya temasına sahip olan oyunun yeni videosunun görüntüleme sayısı kısa sürede 770 bini aştı.

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Dying Light 2'nin yeni videosu 3 dakika 4 saniye uzunluğunda. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dying Light 2 Çıkış Tarihi

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Dying Light 2 Stay Human, 4 Şubat 2022 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Geliştirici ve Techland, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dying Light 2 isimli yapımın tamamen bitirilmesi için en az 500 saat gerektiğini duyurmuştu. Elbette bu sürenin yalnızca ana hikaye için olmadığını belirtelim.

Techland tarafından ve geliştirilen Dying Light isimli ilk oyun, 26 Ocak 2015 tarihinde piyasaya sürüldü. Açık dünya temasına sahip olan zombi oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki oyunun Steam incelemeleri "Son derece olumlu" şeklinde. Başarılı yapımın PC sürümü ise 87 Metacritic puanına sahip.

Dying Light 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

Depolama Alanı: 60 GB kullanılabilir alan

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