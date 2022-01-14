Hitman Trilogy Çıkış Tarihi Açıklandı: Xbox Game Pass'e de Gelecek

IO Interactive Hitman Trilogy isimli yeni bir paket duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte Hitman Trilogy çıkış tarihi belli oldu. Gizlilik teması ile oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen oyun serisinin yeni paketinde üç adet yapım yer alacak.

Danimarka merkezli IO Interactive, oyuncuları sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Video oyunu sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan IO Interactive, Hitman Trilogy isimli bir paket duyurdu ve pakete ilişkin bazı önemli bilgiler paylaştı.

Hitman Trilogy Çıkış Tarihi Nedir?

Hitman, Hitman 2 ve Hitman 3 oyunlarının yer aldığı Hitman Trilogy'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandıran paket, 20 Ocak tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Üç başarılı oyunun yer alacağı paket, Steam ve Epic Games Store isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Dolayısıyla oyuncular, istediği dijital oyun platformundan satın alma işlemini yapabilecek.

20 Ocak tarihi, Hitman 3 isimli video oyununun Steam mağazası üzerinden sunulacağı ilk gün olacak. Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, Epic Games Store isimli dijital oyun mağazasına özel olarak çıkmıştı.

Hitman Trilogy paketinde yer alan Hitman 3, Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisinin yanı sıra birtakım teknik iyileştirmeler ile birlikte gelecek. Geliştirici ekip, Steam Başarımları ve Koleksiyon Kartları desteği üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Hitman 3'ün VR moduna Steam üzerinden erişilebilecek.

Söz konusu oyunları henüz oynamayan oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandırmayı başaran Hitman Trilogy, çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek. Böylelikle Game Pass aboneleri, oyuna ek bir ücret vermeden erişim sağlayabilecek.

IO Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hitman 3'te Agent 47 ile yeni bir maceraya adım atılıyor. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan gizlilik oyunu, çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

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