Dying Light 2 Tower Raid Açık Beta'sı Çıktı: Yepyeni Bir Co-op Deneyimi!

Techland, Dying Light 2 için Tower Raid Açık Beta'sının 1.17 güncellemesiyle yayınlandığını duyurdu. Bu yeni co-op deneyimi, VNC Kulesi görevinden esinlenilerek kullanıcılara yepyeni bir eğlence sunmayı amaçlıyor.

Yeni co-op deneyiminde amaç oldukça basit, zirveye ulaşarak özel ganimeti elde etmek. Her seferinde farklı engeller ve hedeflerle karşılaşacak olan oyuncular ayrıca her deneme için farklı engellerle mücadele edecek ve bunlar hem oyuncuyu hem de düşmanları etkileyebilecek.

Yeni Co-op Deneyimi Neler Sunuyor?

Tower Raid, "Kayıp Cephanelik" yan görevi aracılığıyla açılabilecek. Başlattığınızda Tower'ın lobisinde ortaya çıkacaksınız ve zemin kattan çatıya kadar ilerleyerek tüm düşmanları yenmeniz gerekecek. Mücadeleniz ile nasıl başa çıkacağınız ve ganimete nasıl ulaşacağınız tamamen size bağlı.

Görevi tamamladığınızda Jai'den yeni eşyalar satın almak için İtibar Puanları ve Jetonlar kazanacaksınız. Ayrıca Tower'ın tepesinde büyük miktarda ganimet ve bir değerli silah içeren Airdrop sizi bekliyor olacak.

Tower Raid Açık Beta'sı 18 Temmuz'a kadar sürecek. Techland, önümüzdeki hafta yeni bir Elit modu zorluğu sunacak ve bu mod daha zorlu düşmanlarla karşılaşmayı içerirken aynı zamanda daha iyi ödüller sağlayacak. Güncelleme ayrıca üç yeni kat, on yeni mücadele ve dört yeni ödül ekleyecek.

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