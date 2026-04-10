Dünyanın En Hızlı El Fanı Dyson HushJet Mini Cool Tanıtıldı

Dyson, ilk taşınabilir el tipi soğutma fanı HushJet Mini Cool'u tanıttı. Cihaz küçük tasarımı ve soğutma gücüyle dikkat çekiyor. Peki Dyson HushJet Mini Cool'un özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım?

Dyson HushJet Mini Cool'un Özellikleri Neler?

Çoğu el tipi soğutma fanları pervane sistemine sahiptir. Pervane sistemli fanlar, ne kadar düşük hızda çalışırsa çalışsın özellikle yüze yakın kullanımlarda bir risk teşkil eder. Dyson ise bu konuya odaklanarak HushJet Mini Cool'u pervanesiz bir yapıda tasarlamış. Cihazın tasarım özellikleri ise sadece bununla sınırlı değil.

HushJet Mini Cool, sadece 212 gram ağırlığı, 1.5 inç boyutu ve bir saat kadranı genişliğindeki tasarımıyla, çantada veya ceplerde bile kolayca taşınabiliyor.

Cihaz, performans tarafında ise standart bir el tipi soğutma fanına göre üst düzey bir performans sunuyor. HushJet Mini Cool, 65.000rpm hızda çalışan güçlü bir motora sahip. Yani bu mini fan, dakikada tam 65 bin kez dönüyor. Ayrıca cihaz, Turbo Boost moduna alındığında, 88 km varan hızla serinletici bir hava akımı yaratabiliyor.

Bu kadar yüksek hızda çalışan bir cihazın gürültü olacağı düşünülebilir. Ancak Dyson, özel yıldız şeklindeki HushJet başlığı ve bal peteği tasarımlı ızgarası sayesinde ses seviyesini en aza indirdiğini iddia ediyor. Cihazın, Turbo Boost modunda çalıştırıldığında ses seviyesi 72.5 dB'e kadar çıkabiliyor. Bu gürültü aslında çevreyi rahatsız edebilecek bir seviyede. Ancak, ses önemli değil yeter ki ben serinleyim diyorsanız, Dyson HushJet Mini Cool tam size göre.

Cihazın kullanım esnekliği de dikkat çeken yanlarından biri. HushJet Mini Cool, 360 derece dönebilen bir pratik başlığa sahip. Böylece başlığı istediğiniz yöne çevirerek serinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz, beş farklı hız kademesi ve ekstra soğutma için bir adet Boost modu buluyor.

Dyson HushJet Mini Cool'un Kutu İçeriğinde Neler Var?

Dyson HushJet Mini Cool'un kutu içeriği ise oldukça zengin. Kutudan çıkan boyun askısı sayesinde, cihazı spor yaparken veya yürürken elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca yine kutu içeriğinde, masaüstü şarj istasyonu, seyahat çantası ve USB-C kablosu bulunuyor.

Dyson HushJet Mini Cool'un Bataryası Kaç mAh?

Dyson HushJet Mini Cool, günümüz orta segmet telefonlarda görmeye alıştığımız 5000 mAh kapasiteli lityum iyon bir bataryaya sahip. Bu batarya ile cihazı düşük hız ayarında tek şarjla 6 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mini fan, 3 saat içerisinde tamamen şarj olabiliyor.

Dyson HushJet Mini Cool'un Renk Seçenekleri Neler?

Tasarım tarafında da iddialı olan Dyson HushJet Mini Cool, kişisel tarzınıza göre seçim yapabileceğiniz, Ink/Cobalt, Carnelian/Sky ve Stone/Blush renk seçenekleriyle geliyor.

Dyson HushJet Mini Cool Türkiye'de Satılacak mı?

Dyson HushJet Mini Cool'un Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz netleşmedi. Ancak, sıcak yaz ayları gelmeden önümüzdeki günlerde, cihazın ülkemizde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Dyson HushJet Mini Cool'un Fiyatı Ne Kadar?

Dyson HushJet Mini Cool şu an ABD'de 99.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla yaklaşık 4 bin 465 TL'ye tekabül ediyor. Cihaz, ülkemizde satışa sunulduğunda ek vergilerle birlikte tahmini 6-7 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Ancak, ürünün henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı. Bu sebeple farklı bir fiyata da sahip olabileceğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Sıcak havalarla hiç arası olmayan biri olarak, Dyson HushJet Mini Cool'un özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Cihazın sunduğu serinletme hızı kesinlikle diğe el tipi fanlara göre üst seviyede olacağını tahmin ediyorum. Bu da yaz sıcağında oldukça işe yarayacaktır. Yazın kavurucu sıcaklarında, pratik ve hızlı bir şekilde serinlemek istiyorsanız Dyson HushJet Mini Cool'u tercih edebilirsiniz.