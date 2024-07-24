İkinci El Araba Alıp Satanlar Dikkat! Eksper Raporu Sorgulamada Büyük Kolaylık Geldi

Araç sahibi milyonlarca kişinin hem eksper atama işlemlerini hem de eksper raporlarının görüntülenmesini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir yenilik yürürlüğe girdi.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), eksper raporlarının artık e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini duyurdu.

Eksper Raporları e-Devlet Üzerinden Görüntülenebilecek

TÜSED tarafından, "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Uygulama ile birlikte, gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Sigortalılar, e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımını takip ederek eksper raporlarına kolayca ulaşabilecekler.

Bu yeni uygulama, ikinci el araç alım satımı yapacaklar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Eksper raporlarının e-Devlet üzerinden erişilebilir olması, hem alıcılar hem de satıcılar için daha şeffaf ve güvenli bir işlem süreci sunacak.

Eksper atama ve rapor görüntüleme işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabilmesi, tüm araç sahiplerinin işini kolaylaştıracak.