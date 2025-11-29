Yaşadığınız Yer Güvenli mi? Fay Hatları Haritası Artık e-Devlet'te!

Yaşadığınız yer afet ve risk durumları açısından ne kadar güvenli? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız bu haber tam size göre. Zira artık e-Devlet platformu üzerinden bölgenizin güvenliğiyle alakalı tüm risk analizlerine ulaşmanız mümkün. Peki e-Devlet fay hatları ve risk analizi haritaları nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

Fay Hattı, İmar Planı ve Hazine Arazileri Artık e-Devlet’te!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) uzun süredir kamu kurumlarının kullandığı kapsamlı bir harita altyapısı sunuyordu. Yeni yapılan güncellemeyle birlikte platformdaki 630 veri katmanından 100 tanesi artık vatandaşların erişimine açık hale getirildi.

e-Devlet üzerinden görüntülenebilen bu yeni katmanlar; yaşadığınız bölgenin planlamasından afet riskine kadar pek çok kritik bilgiyi birkaç saniye içinde sunuyor. UCBS’ye eklenen katmanlar arasında fay hattı verileri, deprem ve heyelan tehlike bölgeleri, su erozyonu haritaları, toprak kalitesi, sit alanları, milli park sınırları, nüfus yoğunluğu ve acil toplanma alanları gibi pek çok başlık bulunuyor.

Bu sayede vatandaşlar yaşadıkları bölgeyle ilgili merak ettikleri tüm coğrafi verileri güncel ve görsel bir formatta inceleyebiliyor. Özellikle imar planlarının açılması, arsa sahipleri ve taşınmaz almayı düşünenler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Platform yalnızca günlük yaşamla ilgili veriler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yatırım planlaması için de güçlü bir araç haline geldi. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), rüzgâr enerjisi santrali (RES) alanları, biyokütle enerji potansiyeli, liman bağlantıları, demiryolu hatları ve yatırım teşvik kapsamındaki Hazine parselleri artık harita üzerinden görülebiliyor.

Parsellerin konumu, yüzölçümü ve ihale bilgileri gibi detaylara erişilebilmesi, yatırım kararlarını çok daha veriye dayalı hale getiriyor. Kısacası vatandaşların herhangi bir konumla alakalı bilmek istedikleri tüm coğrafi ve imar bilgileri tek bir platform çatısı altında toplanmış oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...