Motorola, AirTag'e Rakip Cihazını Tanıttı! 600 Gün Pil Ömrü Var

Motorola, yeni takip cihazı olan Moto Tag 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Son derece sade bir tasarıma sahip olan cihaz, kaybetmek istemediğiniz hemen hemen her eşyaya takılabiliyor. Söz konusu eşyaların nerede olduğunu unutmanız hâlindeyse son derece pratik şekilde konum öğrenme imkânı sağlıyor.

Moto Tag 2'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 600 gün

600 gün Suya Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Ek Özellikler: Telefonu çaldırma ve uzaktan fotoğraf çekimi işlemler için kullanılabilen düğme

Telefonu çaldırma ve uzaktan fotoğraf çekimi işlemler için kullanılabilen düğme Uyumluluk: Tüm Android cihazlarla uyumlu

Tüm Android cihazlarla uyumlu Güvenlik: Google Find Hub üzerinden şifrelenmiş güvenli konum paylaşımı

Google Find Hub üzerinden şifrelenmiş güvenli konum paylaşımı Renk Seçenekleri: Turuncu ve yeşil

Moto Tag 2 Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Takip cihazı, 600 güne kadar pil ömrü sunuyor. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model, 1 yıla kadar pil ömrü sunuyordu. Yani iki model arasında kullanım süresi bakımından epey bir fark bulunuyor. Yeni takip cihazı, öncekine kıyasla 235 gün daha fazla pil ömrü elde etmenize imkân sunuyor.

Moto Tag 2 Toz ve Suya Karşı Dayanıklı mı?

Motorola'nın yeni takip cihazı, IP68 sertifikasına sahip. Bu da toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bir eşyaya takılı olduğu süre zarfında eğer yağmur atıştırır ya da sıvı dökülmesi gibi durumlar yaşanırsa düzgün bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

Moto Tag 2 Ne Kadar Hassas Ölçüm Yapıyor?

Moto Tag 2 oldukça hassas takip imkânı sağlamak için UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisine sahip. Cihaz ile telefon arasındaki mesafeyi çok hızlı şekilde belirleyen bu teknoloji, iki cihaz arasındaki mesafeyi doğrudan ölçüyor ve hata payını oldukça düşürüyor. Kullanıcılar net şekilde yönlendirilebiliyor.

Cihaz ayrıca PBR (Bluetooth Channel Sounding) teknolojisi ile geliyor. Bluetooth 6.0 ile gelen bu teknoloji, iki cihaz arasında farklı frekanslarda sinyal gönderiyor ve bu sinyallerin faz farklarını analiz ediyor. Bu yöntem, arada duvar ve benzeri engeller olsa dahi hassas mesafe ölçümü elde edilmesini mümkün kılıyor.

Moto Tag 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Moto Tag 2 için 40 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 129 TL'ye denk geliyor. Cihaz eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı da vergiler ve diğer maliyetlerle brilikte birlikte 5 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Moto Tag 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola, aradan geçen uzun bir sürenin ardından yönünü yeniden Türkiye'ye çevirmiş durumda. Şu an Motorola Edge 70 ve Razr 60 akıllı telefonları satışta. Bununla birlikte markanın Moto Buds Loop by Bose, Moto Buds XT2443-1, Pulse Escape ve Pulse M gibi kulaklıklarının da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulduğunu belirtelim. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Moto Tag 2'nin de Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Motorola'nın yeni takip cihazı Moto Tag 2'nin en büyük avantajının pil ömrü olduğunu düşünüyorum. Öte yandan hassas mesafe ölçümü ve net konum belirleme için sunduğu özellikler de cihazı oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. Tüm Android telefonlarla uyumlu olarak çalışması da kullanıcılara onu tercih etmeleri için iyi bir sebep veriyor. Tüm bu artıları ele alarak cihazın genel olarak rağbet göreceğini söyleyebilirim.