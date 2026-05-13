Netflix Resmen Duyurdu! Efsane LCDP Karakteri Geri Dönüyor

Netflix, birkaç yıl önce final yapan efsane soygun dizisi La Casa de Papel’in (LCDP) evrenini genişletmeye hazırlanıyor. 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisiyle kendini hatırlatan yapım, şimdi ise yepyeni bir projeyle yeniden gündemde.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamayla yeni dizinin sinyallerini veren Netflix, kısa süre önce yaptığı açıklamayla dizinin merkezindeki ismi de resmen duyurdu. Peki yeni dizi, ana dizideki hangi karaktere odaklanacak? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Yeni La Casa de Papel Dizisi mi Geliyor?

Netflix’in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor." paylaşımı, ilk etapta hayranlar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Pek çok kişi yeni yapımın doğrudan ana diziye eklenecek 6. sezon olacağını düşünse de, ortaya çıkan yeni bilgiler bunun Berlin dizisine benzer şekilde bir yan dizi olacağını gösteriyor. Yani yeni dizi, ana hikâyedeki karakterlerden birini merkezine alacak. Nitekim Netflix’in kısa süre önce yaptığı paylaşım da bunu net şekilde gösterdi.

— Netflix España (@NetflixES) May 12, 2026

Yeni La Casa de Papel Dizisi Nasıl Olacak?

X gönderisindeki açıklamaya baktığımızda "Her rüyanın bir kaptana ihtiyacı vardır. Bizimkinin adı Álvaro Morte. LA CASA DE PAPEL evreni genişliyor." ifadelerine yer verildiğini görüyoruz. Böylece yeni dizinin merkezinde Álvaro Morte’un canlandırdığı Profesör karakterinin yer alacağı büyük ölçüde netleşmiş oldu.

Profesör, ana dizide tüm soygunların arkasındaki beyin olarak öne çıkıyordu. Diziyi izlemeyenler için spoiler vermeden anlatmak gerekirse zeki olmasıyla izleyicileri etkileyen karakter; planların hazırlanması, operasyonların yönetilmesi ve ekibin koordinasyonunun sağlanması gibi kritik görevleri üstleniyordu.

Bu nedenle yeni dizinin de Profesör’ün organize ettiği farklı bir soygun hikâyesine odaklanması bekleniyor. Hatta yeni dizinin ana yapımda yaşanan son olayların sonrasında geçen, doğrudan bir devam hikâyesi anlatma ihtimali de bulunuyor.

Tabii Profesör, ana dizide soygunları tek başına gerçekleştirmedi. Rio, Berlin, Tokyo, Denver, Helsinki ve Nairobi gibi karakterler de soygun ekibindeydi. Bu doğrultuda bu sevilen isimlerin de yeni dizide yeniden karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor. Hatta doğrudan devam hikâyesi anlatılacaksa bu ihtimal daha yüksek. Elbette şu an için bunlar kesin değil, sadece bir beklentiden ibaret.

Yeni La Casa de Papel Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix, La Casa de Papel’in yeni yan dizisi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklamadı. Platform şu ana kadar yalnızca kısa tanıtım videoları paylaşarak yeni yapımın varlığını doğruladı. Bu nedenle dizinin ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı kaynaklar ise 2026 sonu veya 2027’nin ilk aylarında izleyiciyle buluşabileceğini öne sürüyor.

Netflix, Neden La Casa de Papel Evrenini Genişletiyor?

La Casa de Papel, Netflix’in dünya genelinde en büyük başarı yakalayan dizilerinden biri. Öyle ki yayınlandığı dönemde milyonlarca izleyiciye ulaşan yapım, özellikle Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülkede büyük popülerlik elde etti. Buna Türkiye de dahil. Bu nedenle Netflix’in LCDP'yi tamamen sona erdirmek istememesi gayet normal.

Nitekim şirket daha önce Berlin dizisiyle La Casa de Papel evrenini genişletmeyi denemiş ve yapım kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Bu durumsa LCDP hayranlarının seriye olan ilgisinin hâlâ güçlü şekilde devam ettiğini gözler önüne serdi. Bu doğrultuda Profesör karakterini merkezine alan yeni dizinin de benzer şekilde geniş bir izleyici kitlesini yeniden ekran başına çekmesi hedefleniyor.

Öte yandan Netflix’in yalnızca Berlin ve Profesör karakterleriyle sınırlı kalması da pek beklenmiyor. Ana dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Tokyo için de ileride ayrı bir yan dizi hazırlanabilir. Burada karakterin Profesör ile tanışmadan önceki geçmişi ve suç dünyasındaki hayatı anlatılabilir.

Editörün Yorumu

Bana göre La Casa de Papel, Netflix’in yalnızca en popüler değil aynı zamanda en unutulmaz dizlerinden biri. Öyle ki aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ heyecan yaratıyor. Açıkçası benim de "Keşke hafızam silinse de yeniden izlesem" dediğim nadir yapımlardan biri.

Özellikle ilk sezonlardaki atmosfer, karakterler arasındaki bağ ve sürekli yükselen gerilim hissi gerçekten farklı bir deneyim sunuyor. 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisini de çok başarılı buldum. Ana dizinin ruhunu tamamen kaybetmeden yeni bir hikâye anlatmayı başarmıştı. Şimdi ise Profesör karakterine odaklanacak yeni yan dizi beni fazlasyla heyecanlandırıyor. Çünkü La Casa de Papel evreninde anlatılabilecek hâlâ çok fazla hikâye olduğunu düşünüyorum.