Yemeksepeti, 25. Yılında Türkiye'nin Yemek Tercihlerini Açıkladı

Yemeksepeti, 25. kuruluş yıl dönümünde çeyrek asırlık sipariş verilerini paylaştı. 2001 yılının ocak ayında tek bir şehirde bir avuç restoranla yola çıkan Yemeksepeti, bugün 81 ilin tamamında 135 binden fazla iş ortağıyla geniş bir ekosistemin merkezinde yer alıyor. Platform, bu süreçte toplam 37,6 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platformda bu zamana kadar toplam 141 milyon adetle listenin zirvesine lahmacun yerleşti. Lahmacunu 69 milyon adetle ayran ve 51 milyon adetle kola takip etti. Platform tarihine geçen en büyük sipariş ise içinde 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı, toplam 400 ürünlük devasa bir sepet oldu. Kullanıcı alışkanlıklarında sadakat ve keşif de ön plana çıktı.

Bir kullanıcı 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş vererek en uzun seri rekorunu kırarken, bir başka lezzet tutkunu ise sadece bir yıl içinde tam 418 farklı restoranı deneyimledi. Yemeksepeti Market ve Mahalle üzerinden bugüne kadar 1.361 ton muz ve 1.285 ton salatalık sofralara ulaştırıldı. Sabah saatlerinde 2,7 milyon simit, gece yarısından sonra ise 642 bin litre kola siparişi verildi.

Yemeksepeti'nde Tüm Zamanların En Çok Sipariş Edilen Ürünleri

Lahmacun: 141.387.112 sipariş Ayran: 69.279.325 sipariş Coca-Cola: 51.726.841 sipariş Ranch Sos: 20.565.787 sipariş Tavuk Döner Dürüm: 17.100.012 sipariş Adana Dürüm: 15.973.853 sipariş Mercimek Çorbası: 13.086.224 sipariş Su (50 cl): 11.566.508 sipariş Patates Kızartması: 11.363.851 sipariş Çiğ Köfte Dürüm: 11.140.952 sipariş

İzmir’de boyoz, Konya’da etli ekmek, Gaziantep’te ise tavuk döner dürüm kendi kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. 25 yıllık arşiv, yerel mutfak tercihlerinin dijital sipariş kanallarında da güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koyuyor.

Tek bir anonim kullanıcı, 25 yılda 8.290 sipariş verdi. Bu, yıllık ortalama 332, aylık ortalama 27,6. Neredeyse her gün bir siparişe denk geliyor. Bir başka anonim kullanıcı, 703 gün üst üste sipariş verdi. Bu, platform tarihinin en uzun sipariş serisi. Bir başka kullanıcı tek bir yıl içinde 418 farklı restoran denedi. Platform ortalaması ise yılda 7 farklı restoran.

Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, "Yemeksepeti, 25 yıl önce küçük bir ekiple, küçük bir apartman dairesinde yola çıktı. O dönemde hedefimiz, Türkiye'de yeni yeni şekillenen online ticaret içinde yemek siparişi kategorisini oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktayı düşününce, 1,7 milyarın üzerindeki sipariş verisinin sadece bizim için değil Türkiye'nin tüketim alışkanlıklarını anlamak açısından da kıymetli olduğunu görüyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"81 ilin tamamında, Ardahan'daki bir bakkaldan İstanbul'daki büyük restoran zincirine kadar 135 bin iş ortağıyla çalışmak, gerçekten geniş bir ekosistem anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak yapay zekâ yatırımları olacak. Sesli komut, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda doğru çözümü hızla sunabilen bir platform olmak. Yemeksepeti'nin önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin günlük sipariş alışkanlıklarının merkezinde kalmasını istiyoruz."

Yemek Sipariş Ederken En Çok Bırakılan 7 Not

Turşu olmasın

Soğan olmasın

Domates olmasın

Mayonez olmasın

Acısız lütfen

Sıcak gelsin

Bol soslu olsun lütfen

Kullanıcıların restoranlara bıraktığı sipariş notları, 25 yıl içinde tekrar eden kalıplar oluşturdu. “Turşu olmasın”, “sıcak gelsin” ve “bol soslu olsun lütfen” cümleleri, platform tarihinde en çok tekrarlanan ve zamanla kültleşen sipariş notları arasında yer aldı. Bu notlar, kullanıcıların sipariş ederken neyi öncelediğine dair somut bir veri seti sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, kuryelerin emeğine online bahşiş sistemi üzerinden tam 17,3 milyon kez teşekkür ederek bu dijital bağı güçlendirdi.