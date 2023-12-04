E-Ticaret Satışları Kasım Ayında Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!

Aralık ayına girdiğimiz gibi pek çok sektör Kasım ayı raporlarını paylaşmaya başladı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı olan Hakan Çevikoğlu da e-ticaret sektöründeki satışlarla ilgili Kasım ayı raporunu paylaştı.

Çevikoğlu'nun bildirdiğine göre Kasım ayında tüm zamanların en yüksek satışı gerçekleşti. Verilere göre 300 milyar liralık işlem hacmi ve 500 milyon da sipariş oluşturuldu.

Kasım Ayında Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

Kasım ayı, özellikle Black Friday (Kara Cuma) sebebiyle e-ticaretten satış yapan markalar için büyük bir avantaj sağlıyor. Satışların en üst limite ulaşıldığı ayda tüm zamanların rekorunun kırıldığı bilgisi de ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu tarafından paylaşıldı.

Geçmiş kampanyalardan edinilen deneyimler, tüketici alışkanlıkların değişmesi ve e-ticaret alanında yapılan bir takım düzenlemelerin yanı sıra Kasım indirimlerinin 1 hafta yerine ay geneline yayılmış olması bu rekorun kırılmasında büyük rol oynadı.

Kasım ayında Bekarlar Günü, Black Friday, Öğretmenler Günü, Siber Pazartesi ve 1 haftalık okulların ara tatil olması, e-ticareti canlı tuttu. Çevikoğlu özellikle yoğun indirim kampanyalarının altını çizdi. Aynı zamanda özellikle ebeveynlerin çocukları için oyun konsolu, tablet gibi elektronik eşya aldığını belirtti.

Çevikoğlu, "Bu kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı. Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayına kıyasla ise 4 katı aşkın bir büyüme yaşandı. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor." dedi.