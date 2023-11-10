Tamindir Gülümseten Cuma İndirimleri Başladı: Sizler İçin Seçtik!

Tüm dünya tarafından bilinen ve her yılın Kasım ayının ilk gününden itibaren başlayan Black Friday, normalde ABD’de Şükran Günü sonrası ilk cuma kutlanıyor. Bu gün de dünya genelinde “indirim günü” olarak biliniyor.

Türkiye’de “Efsane Cuma”, “Muhteşem Cuma” veya “Şahane Kasım” gibi başlıklarla kutlanan indirim günleri, bir hafta veya Kasım ayı boyunca devam edebiliyor.

Bu sene Black Friday, 24 Kasım 2023 tarihinde başlıyor. Kasım ayında başlayan indirimlerin, bu tarihte en üst noktaya ulaşabileceğini düşünüyoruz. Çünkü biz öyle yapıyoruz!

Tamindir ekibi olarak Gülümseten Cuma imzamızla her zaman kullanabileceğiniz, verimli sonuçlar alabileceğiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayan en iyi softwareleri bir araya getirdik. Tabii bu uygulama ve programlara en avantajlı fiyatlarla ulaşabileceksiniz.

Çeşitli uygulama ve programların yanı sıra Dyson ve LG gibi teknoloji devi markaların da en avantajlı fiyatları sunduğu indirimleri de sizler için listeledik!

*Aşağıda yer alan listemiz 24 Kasım 2023 tarihine kadar güncellenecektir. Farklı marka eklemeleri yapılacaktır.

Gülümseten Cuma İndirimleri - Software Listesi

UPDF

Adguard VPN

Adobe Photoshop

1. UPDF

Gülümseten Cuma indirimleri kapsamında Tamindir’e özel ilk indirim UPDF’ten geliyor. Windows, Mac, iOS veya Android fark etmeden tüm cihazlarda kullanılabilen uygulama, metin ve görüntü düzenlemede üst düzey bir performans sergiliyor.

PDF düzenleme ve AI desteği ile dosyaları farklı biçimlere dönüştürme, yabancı kelimeleri tercüme etme, özetleme gibi özellikler sunuyor. Dosyaların güvenli bir şekilde korunmasını da sağlayan uygulamada 10 GB’lık bulut depolama bulunuyor.

Yüksek performansa sahip olan PDF düzenleyici, tüm platformlarda tek bir üyelikle kullanılabiliyor. Rakipleri ile kıyaslandığı zaman yüksek rekabet avantajını elinde tutmayı başarıyor. UPDF Gülümseten Cuma indiriminde Tamindir kullanıcılarına %63 indirim yapıyor.

12 aylık üyelikte 14 ay AI özelliğini de %63 indirimli bir şekilde satın almak için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

2. Adguard VPN

Yıllardır VPN sektöründe adını üst noktalarda tutmayı başaran Adguard, milyonlarca kullanıcısına kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Üst düzey şifreleme algoritmasıyla güvenli bir kullanım sunuyor.

İnternette anonim ve güvenilir bir şekilde dolaşma imkanı sunan Adguard VPN, Gülümseten Cuma indirimi listemizdeki yerini alıyor. Trafiği gizli tutarak hızlı ve kesintisiz intetnet bağlantısı gerçekleştiriyor.

65’in üzerinde farklı konum bulunuyor. Bunlardan birini seçerek mevcut konumu kolayca gizlemek mümkün oluyor. Gelişmiş siber güvenlik özelliklerine sahip olan VPN hizmetini uygun paket fiyatlarıyla edinebilirsiniz.

3. Adobe Photoshop

Neredeyse herkesin bildiği ve en az 1 kere kullanmış olduğu Adobe Photoshop, hem amatör hem de profesyoneller için uygunluk gösteren bir program. Son sürümü ile tüm işlemleri daha kolay bir noktaya taşıyan Photoshop, yapay zeka ile adeta büyük bir sıçrama yaşadı.

Yapay zeka ile Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme özellikleri gelen programda, herhangi bir görsele ekstra içerik eklemek, kaldırmak veya içerikleri genişletmek kolayca yapılabiliyor.

Üretken yapay zeka ile her şeyi değiştirme imkanı sunan Adobe Photoshop, Kasım ayına özel ilk yılınız için %20’lik bir indirim sunuyor. Şu an 63,74 TL’lik aylık fiyatı sadece 50,99 TL’ye sunuluyor. İndirimli fiyatlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gülümseten Cuma İndirimleri - Teknoloji Listesi

Dyson

LG

1. Dyson

Kasım Fırsatları kapsamında birçok teknolojik ürününü uygun fiyata sunan Dyson; hava temizleyiciler, kablosuz süpürgeler, saç bakım aletleri ve özel hediye serisiyle karşımıza çıkıyor.

Dyson saç bakım makineleri yeni renk seçenekleriyle web sitesi üzerinden oldukça uygun bir fiyata satışa çıkıyor. Güçlü dijital motorları, hızlı kurutma sistemleri ve saçlara oldukça kısa bir sürede şekil vermesi ile popülerliğini koruyor.

Farklı başlık seçenekleri, kablosuz süpürgelerinin son teknoloji ve hava temizleyicilerin konforlu yapısını kullanıcılarıyla buluşturan Dyson’ın indirimli fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2. LG

LG, web sitesi üzerinde Kasım’ın son gününe kadar sürecek olan indirimlerini başlattı. LG kurutucu modelleri, süpürgeler, kahve makinesi, tost makinesi, televizyon modelleri ve beyaz eşyaları indirim kapsamında yerini alıyor.

Tüm bu ürünleri farklı paket seçenekleriyle sunan marka, paketler özelinde yakın puan hediyesi, CarrefourSA hediye çeki gibi fırsatlar da sunuyor. Bunun yanı sıra bir ürün alana yanında farklı bir ürün de hediye kampanyası bulunuyor.

Kampanyalarla birlikte fiyatlarda da uygun aralıklar belirleyen LG’nin tüm kampanyalı paketlerine buradan ulaşabilirsiniz.