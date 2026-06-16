Oyunlarda Reklama Hazır Olun! EA Sports FC 26 ve Dahasını İçerecek

Electronic Arts, milyonlarca oyuncuyu yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. EA Advertising adlı yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanan şirket, bununla birlikte oyuncuları nelerin beklediğini açıkladı. Bu sistemle birlikte EA Sports FC 26 da dahil olmak üzere şirketin birçok popüler oyununda yakında gerçek reklamların yer almaya başlaması bekleniyor.

EA Advertising Nasıl Çalışacak?

EA Advertising, markaların Electronic Arts tarafından geliştirilip yayınlanan oyunlara doğrudan reklam eklemesini mümkün kılan yeni bir reklam sistemi olacak. Şirkete göre bu reklamlar, oyuncu deneyimini bozacak şekilde yerleştirilmeyecek. EA Sports FC 26'nın stadyumlarında hâlihazırda zaten gerçek reklamlara uygun alanlar kullanılacak.

Şirketin verdiği örneklere göre bu reklam panolarının haricinde özel görevler ve etkinlikler, marka logosu içeren kıyafetler ya da oyun içi eşyalar da göreceğiz. EA şu an Google ve Meta gibi devlerinin hâlihazırda sunduğu kitle hedefleme araçlarını da sunacak. Yani reklamlar rastgele olarak değil, ürün veya hizmete ilgisi olabilecek kullanıcılara gösterilecek.

Markalar, reklamları doğru kitleye ulaştırmak için hedefli reklamlar verebilecek. Tabii, tüm bunlar veri anlamına geliyor. Bu da şirketin oyunculardan sınırsız veri toplayacağının düşünülmesine sebep olabilir. EA, bu tür fikirlerin oluşabileceğini önceden tahmin ederek oyuncuların gizliliğinin de korunacağını belirtti.

EA Advertising Hizmetinden Her Marka Yararlanabilecek mi?

Markanın yeni EA Advertising hizmetinden uzun vadede tüm markaların faydalanabilmesi bekleniyor. Ama başlangıç için sadece belirli markalarla sınırlı kalacak. Paylaşılan bilgilere göre şu an iş birliği yapılan 6 marka bulunuyor. Ayrıca bunların sayısının zamanla artacağına da işaret ediliyor.

EA Advertising Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

EA Advertising şu an itibarıyla hayata geçirilmiş durumda. Tabii, biz bunun henüz yansımalarını görmedik. Kısa bir süre sonra -ki bu birkaç gün de olabilir, birkaç hafta da olabilir- Electronic Arts'ın oyunlarında markalar tarafından verilen reklamları gerçek zamanlı olarak görmeye başlayabiliriz.

Editörün Yorumu

EA Sports FC 26 gibi oyunlar hem dünya genelinde hem Türkiye'de sevilerek oynanıyor. Bu kadar çok oynanan bir oyuna elbette reklam vermek isteyen marka da çok fazla olacaktır. Reklamverenler tarafından çok rağbet göreceği aşikâr ama ben oyuncular tarafından kolay kolay kabul edilecek bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten de belirtildiği gibi ölçüyü aşmadan reklamlar gösterilirse belki büyük yankı uyandırmaz ama sınırın aşılması hâlinde şirket de ciddi tepki ile karşı karşıya kalabilir.