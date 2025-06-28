Kaçırmayın: Binlerce Liralık Oyunlar Sadece İki Ekmek Parasına Satılıyor!
Electronic Arts'ın sevilen abonelik hizmeti EA Play, yüzde 81 indirime girdi. Peki ne kadara satılıyor? İşte birçok oyunu kapsayan EA Play fiyatı...
Son yıllarda Türkiye’de yükselen enflasyon ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle oyun satın almak adeta lüks haline geldi. Bu durumda oyuncular, birçok oyunu tek pakette sunan abonelik sistemlerine yönelmeye başladı. Bu sistemlerden biri de EA Play.
Electronic Arts tarafından sunulan EA Play, PlayStation Store’da yüzde 81 indirimle 39,99 TL’ye düştü. Bu sayede birçok popüler oyuna düşük bir ücret ödeyerek erişmek mümkün hale geldi. Peki kampanya ne zaman sona erecek?
EA Play Aboneliği Yüzde 81 İndirime Girdi
Normalde 219,99 TL’ye satılan EA Play’i buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz satış sayfasından indirim şekilde 39,99 TL’ye alabilirsiniz. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 2042, Dead Space, Need for Speed Unbound ve It Takes Two gibi pek çok popüler oyuna erişebilirsiniz.
Ancak bunun bir abonelik sistemi olduğunu unutmamanızda fayda var. Sonraki aylarda ücret, normal fiyat olan 219,99 TL üzerinden devam edecektir.
EA Play İle Oynayabileceğiniz PlayStation Oyunları
- EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm
- EA SPORTS FC 24 Standart Sürüm
- EA SPORTS Colllege Football 25
- F1 24
- EA SPORTS Madden NFL 25
- Tales of Kenzera: ZAU
- NHL 25 PS5
- Immortals of Aveum
- NHL 24 PS5
- Madden NFL 24
- F1 23
- Super Mega Baseball 4
- Dead Space
- Need for Speed Unbound
- Battlefield 2042 PS4
- GRID Legends
- Lost in Random
- Super Mega Baseball 3
- Mass Effect Legendary Edition
- It Takes Two
- UFC 4
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Plants ve. Zombies: Battle for Neighborville
- A Way Out
- Titanfall 2 Standart Sürüm
- Anthem
- Battlefield 4
- Burnout Paradise Remastered
- DiRT Rally 2.0
- Fe
- DIRT 5
- Mirror's Edge Catalyst
- NBA LIVE 19: THE ONE EDITION
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered
- Need for Speed
- Need for Speed Rivals
- Need for Speed Heat
- Need for Speed Payback
- Peggle 2
- Plants vs Zombies Garden Warfare
- Plants vs Zombies Garden Warfare2
- Sea of Solitude
- Unravel
- Unravel Two
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