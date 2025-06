Kaçırmayın: Binlerce Liralık Oyunlar Sadece İki Ekmek Parasına Satılıyor!

Son yıllarda Türkiye’de yükselen enflasyon ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle oyun satın almak adeta lüks haline geldi. Bu durumda oyuncular, birçok oyunu tek pakette sunan abonelik sistemlerine yönelmeye başladı. Bu sistemlerden biri de EA Play.

Electronic Arts tarafından sunulan EA Play, PlayStation Store’da yüzde 81 indirimle 39,99 TL’ye düştü. Bu sayede birçok popüler oyuna düşük bir ücret ödeyerek erişmek mümkün hale geldi. Peki kampanya ne zaman sona erecek?

EA Play Aboneliği Yüzde 81 İndirime Girdi

Normalde 219,99 TL’ye satılan EA Play’i buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz satış sayfasından indirim şekilde 39,99 TL’ye alabilirsiniz. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 2042, Dead Space, Need for Speed Unbound ve It Takes Two gibi pek çok popüler oyuna erişebilirsiniz.

Ancak bunun bir abonelik sistemi olduğunu unutmamanızda fayda var. Sonraki aylarda ücret, normal fiyat olan 219,99 TL üzerinden devam edecektir.

EA Play İle Oynayabileceğiniz PlayStation Oyunları

EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm

EA SPORTS FC 24 Standart Sürüm

EA SPORTS Colllege Football 25

F1 24

EA SPORTS Madden NFL 25

Tales of Kenzera: ZAU

NHL 25 PS5

Immortals of Aveum

NHL 24 PS5

Madden NFL 24

F1 23

Super Mega Baseball 4

Dead Space

Need for Speed Unbound

Battlefield 2042 PS4

GRID Legends

Lost in Random

Super Mega Baseball 3

Mass Effect Legendary Edition

It Takes Two

UFC 4

Star Wars Jedi: Fallen Order

Plants ve. Zombies: Battle for Neighborville

A Way Out

Titanfall 2 Standart Sürüm

Anthem

Battlefield 4

Burnout Paradise Remastered

DiRT Rally 2.0

Fe

DIRT 5

Mirror's Edge Catalyst

NBA LIVE 19: THE ONE EDITION

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed

Need for Speed Rivals

Need for Speed Heat

Need for Speed Payback

Peggle 2

Plants vs Zombies Garden Warfare

Plants vs Zombies Garden Warfare2

Sea of Solitude

Unravel

Unravel Two

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.