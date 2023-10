EA Sports FC 24’teki Sinir Bozucu Hatalar İçin Güncelleme Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde EA Sports FC 24 oyununda sinir bozucu hatalar meydana gelmeye başlamıştı. Oyuncular bu hataları sosyal medyada paylaşarak şikâyetlerini dile getirmişti. Ardından EA Sports hataları kabul etmişti.

EA Sports, oyunun kalitesini ve keyfini düşüren hataların giderilmesi için güncelleme geleceğini açıkladı. İşte haberimizin devamı...

Eski adıyla FIFA olarak karşımıza çıkan EA Sports FC 24‘te oyuncuların birkaç gün önce fark ettiği ilginç ve sinir bozucu hatalar meydana geldi. Bunlardan bir tanesi topun ele alınabiliyor olması ve rakip kaleye hiçbir müdahele edilemeden varılabiliyor olmasıydı.

Bir diğeri ise “baldır driplingi” olarak isimlendirilen bir hataydı. Bu hata, topun oyuncunun ayağına adeta yapışarak karşı kaleye doğru koşabilmesine sebep oluyordu. Bu da oyunu neredeyse oynanmaz hâle getirmişti.

Oyuncular bu hatayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak Electronic Arts'a seslenmişti.

EA, oyuncuları çileden çıkaran bu hatayı gidermek için Ultimate Team'den Trickster+ PlayStyle'ı geçici olarak kaldırdı. Gelecekteki bir güncelleme ile sorunun giderilmesinin ardından yeniden eklemeye çalışacağını duyurdu.

In order to prevent this issue from occurring, we have temporarily removed the Trickster+ PlayStyle from Ultimate Team Player Items, they now have Trickster instead. Once this issue has been addressed in a future Title Update, we'll be looking to add Trickster+ back to applicable…