EA Sports FC 24’teki Sinir Bozucu Hatalar İçin Güncelleme Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde EA Sports FC 24 oyununda sinir bozucu hatalar meydana gelmeye başlamıştı. Oyuncular bu hataları sosyal medyada paylaşarak şikâyetlerini dile getirmişti. Ardından EA Sports hataları kabul etmişti.

EA Sports, oyunun kalitesini ve keyfini düşüren hataların giderilmesi için güncelleme geleceğini açıkladı. İşte haberimizin devamı...

Nasıl Hatalar Vardı?

Eski adıyla FIFA olarak karşımıza çıkan EA Sports FC 24‘te oyuncuların birkaç gün önce fark ettiği ilginç ve sinir bozucu hatalar meydana geldi. Bunlardan bir tanesi topun ele alınabiliyor olması ve rakip kaleye hiçbir müdahele edilemeden varılabiliyor olmasıydı.

New glitch with Trickster+ playstyle ☠️



WTF 😭



pic.twitter.com/qiVuiZVhMa — EAFC 24 News (@EAFC24_News) October 18, 2023

Bir diğeri ise “baldır driplingi” olarak isimlendirilen bir hataydı. Bu hata, topun oyuncunun ayağına adeta yapışarak karşı kaleye doğru koşabilmesine sebep oluyordu. Bu da oyunu neredeyse oynanmaz hâle getirmişti.

Oyuncular bu hatayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak Electronic Arts'a seslenmişti.

EA Sports, Güncelleme Haberini Duyurdu!

EA, oyuncuları çileden çıkaran bu hatayı gidermek için Ultimate Team'den Trickster+ PlayStyle'ı geçici olarak kaldırdı. Gelecekteki bir güncelleme ile sorunun giderilmesinin ardından yeniden eklemeye çalışacağını duyurdu.

In order to prevent this issue from occurring, we have temporarily removed the Trickster+ PlayStyle from Ultimate Team Player Items, they now have Trickster instead. Once this issue has been addressed in a future Title Update, we'll be looking to add Trickster+ back to applicable… — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) October 20, 2023

Oyuncular Hafta Sonu Ligi’ni mahveden bu sorunun giderilmesini dört gözle bekliyor.

Peki siz FC 24'te aynı hatalarla karşılaştınız mı? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.