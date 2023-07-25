EA Sports FC 24'ün Süper Kahramanları Açıklandı: Türkiye'de Oynamış Bir Yıldızda Listede

Futbol oyunu denince akla ilk gelen EA, FC 24'ün ilk güncellemelerini yayımlamaya başladı. Bugün yayımladığı güncellemede süper kahramanları açıklayan şirket listede önemli isimlere yer verdi.

Kahramanların her biri bir zamanlar oynadığı futbol ligiyle özdeşleşmiş kişiler arasından seçildi. Oyunseverler bu kahramanlarla FIFA’dan alışkın olduğumuz Ultimate Team modunda oynayabilecek.

Kahraman seti içerisinde yer alan Alex Scott, bir EA futbol oyununda görünen ilk kadın kahraman olarak tarihe geçti. Set içerisinde yer alan tüm oyuncular, Marvel Entertainment ile birlikte tasarlanan grafiklerle birlikte sunuldu.

Listede dikkat çekici bir diğer isim ise yakın zamanda vefat eden İtalyan futbolcu Gianluca Vialli. EA, onun hakkında "Vialli, hem karakter hem de kalite açısından bir işaret ışığıydı, onu oynarken izleme şansına sahip olan herkesi neşelendiren bir forvetti." ifadelerini kullandı.

İşte O Kahraman Setinde Yer Alan İsimler

Wesley Sneijder (Serie A)

Alex Scott (İngiltere WSL)

Carlos Tevez (Premier Lig)

Gianluca Vialli (Seri A)

Bixente Lizarazu (Bundesliga)

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