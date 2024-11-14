EA SPORTS FC 25'in Ultimate Sürümünde Dev İndirim! Standart Sürümden Daha Ucuz Oldu

En iyi futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan EA SPORTS FC 25 için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Kampanya kapsamında ultimate isimli sürümün fiyatı düşerek standart sürümden daha ucuz oldu.

EA SPORTS FC 25'in Ultimate Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games Store'da EA SPORTS FC 25'in ultimate sürümü yüzde 50 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte ultimate sürümünün fiyatı 3.599,99 TL'den 1.799,99 TL'ye düştü. Kampanya 3 Aralık 2024 tarihinde TSİ 19.00'da sona erecek.

Oyunun standart sürümü 2.599,99 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla bu kampanya, ultimate sürümü çok daha uygun fiyata satın alma imkânı sunuyor.

İki sürümde de aynı modlar mevcut ancak ultimate ile birlikte önemli bir avantaj elde ediliyor. Ultimate sürümü oyun içerisinde harcayabileceğiniz 4.600 FC Points içeriyor. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız PC sürümünün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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