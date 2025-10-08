EA Sports FC 26 Hayal Kırıklığı Yarattı: Şikayetler Bitmek Bilmiyor!

Oyun ve spor tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği EA SPORTS FC 26, geçtiğimiz ayın sonunda piyasaya sürüldü. Büyük umutlarla çıkış yapan oyun kısa süre içinde oyunculardan ilk yorumlarını aldı. Ancak popüler dijital oyun platformu Steam’de paylaşılan geri bildirimler, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı ve hayranların bir kısmında hayal kırıklığı yarattı. İşte ayrıntılar…

EA SPOTS FC 26, İyiden Çok Kötü Yoruma Sahip

Electronic Arts'ın 26 Eylül’de 69,99 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunduğu EA SPORTS FC 26, Steam’de kısa sürede 10 binden fazla inceleme topladı. Ancak hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yorumların yaklaşık yarısı olumsuz. Bu yüzden oyunun genel değerlendirmesi “Karışık” olarak görünüyor. Yani oyuncuların yarısı oyunu beğenirken, diğer yarısı tavsiye etmiyor. Peki bu kadar tepkinin sebebi ne?

Oyuncuların en çok tepki gösterdiği sorunların başında çevrim içi maçlarda yaşanan gecikmeli tuş tepkileri (input delay) geliyor. EA bu problemin yaşanmaması için uzun testler yaptığını açıklamış olsa da birçok oyuncu hâlâ aynı sıkıntıyı yaşadığını belirtiyor. Bunun yanı sıra özellikle PC tarafında performans düşüşleri ve kare hızı problemleri (FPS drop) sıkça konuşuluyor. Öyle ki güçlü donanımlara sahip oyuncular bile stabil ve akıcı bir deneyim elde edemediklerinden şikâyet ediyor.

Maç sırasında kontrolcü bağlantılarının kopması veya gecikme yaşaması da deneyimi düşüren bir diğer önemli sorun olarak öne çıkıyor. Ayrıca eşleştirme sisteminin adil çalışmaması yeni başlayan oyuncuların çok daha deneyimli ve güçlü rakiplerle karşılaşmasına neden oluyor. Bu durum özellikle oyuna yeni adım atan kullanıcıların hızla oyundan soğumasına sebep oluyor.

Kısaca oyuncuların ortak şikayetleri şunlar:

Çevrimiçi maçlarda gecikmeli tuş tepkileri (input delay)

Düşük performans ve kare hızı düşüşleri

Maç sırasında kopmalar veya gecikmeler.

Eşleştirme dengesizliği

PC optimizasyon eksikliği

Görünen o ki Electronic Arts’ın EA SPORTS FC 26 için yoğun mesai yapması gerekiyor. Olumsuz yorum yapan birçok oyuncu her ne kadar hâlâ oyunu oynamaya devam etse de bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Şirketin yakında yayınlaması beklenen güncellemelerle oyuncuların güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.