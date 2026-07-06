Xiaomi'nin Çift 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 8500 mAh Bataryası Var

Xiaomi yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: 2 nm Snapdragon işlemci

2 nm Snapdragon işlemci Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran bouyut, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz kullanılabilecek. Bu arada çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefondaki telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ana kamera ise LOFIC özelliğine sahip olacak. Bu özellik, fotoğraf çekiminde çok yüksek bir dinamik aralığı sunuyor.

Telefon yapay zekaya veya arka arkaya üç dört fotoğraf çekip birleştirmeye gerek kalmadan sadece bir karede hem en parlak yerleri hem de en karanlık gölgeleri net şekilde gösterebilecek. Böylece kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Bu arada Xiaomi 17 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelinde 8.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Ayrıca cihaz 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 7.500 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj özelliği mevcut.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Xiaomi 17 Pro Max satılmıyor. Dolayısıyla Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (41 bin 402 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 6 bin 100 yuan (42 bin TL) civarı fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 84 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro Max'in batarya kapasitesinden kameraya kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Ayrıca cihazın yüksek batarya kapsitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Uzun pil ömrü, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.