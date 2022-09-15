The Sims 4 Ücretsiz Oluyor!

Dünyanın en popüler yaşam simülasyonu oyununu The Sims 4'ün ücretsiz olacağı tarih açıklandı. Çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım, belirtilen tarihten itibaren PC ve konsollar üzerinden herhangi bir ücret ödenmeden oynanabilecek. Yaşanan gelişmeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

The Sims 4 Ücretsiz Olarak Oynanabilecek

Maxis tarafından geliştirilen The Sims 4 ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen yaşam simülasyonu oyununun yayıncılığını üstlenen Electronic Arts (EA), söz konusu yapımın ücretsiz olacağını duyurdu.

EA, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada The Sims 4 isimli video oyununun 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S ve Mac üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceğini belirtti.

Oyunun PC sürümü Origin ve Steam üzerinden herhangi bir ücret ödenmeden indirilebilecek. Bunun yalnızca oyunun kendisi için olduğunu belirtelim. Yani ek paketler hâlâ ücretli olacak ve bunlara sahip olabilmek için ödeme yapmak gerekecek.

Bu zamana kadar söz konusu oyun için çok sayıda ek paket çıktı ve bu içerikler oyunun önemli bir parçasıdır. 17 Ekim tarihine kadar oyunu belirli bir ücret karşılığında satın alan oyunculara hediye olarak Desert Luxe Kit verilecek.

Paylaşılan bilgilere göre oyuncuların Desert Luxe Kit isimli paketi ücretsiz olarak talep edebilmek için yalnızca oyuna giriş yapması gerekecek ve paket ana menü üzerinden sunulacak. Böylelikle oyunculara büyük bir kolaylık sağlanacak.

EA tarafından yapılan bu açıklama, The Sims serisinin hayranlarını önemli ölçüde şaşırttı çünkü 2014 yılının eylül ayında piyasaya sürülen The Sims 4, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Çok fazla sayıda oyuncu, oyunu oynamaya devam ediyor.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan ve milyonlarca oyuncu tarafından çok beğenilen yaşam simülasyonu oyunu için alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca The Sims 4 hileleri yazımıza da göz atabilirsiniz.