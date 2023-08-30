Microsoft, Chrome'la Rekabet Edebilmek Adına Edge'den Bazı Özellikleri Kaldırıyor: Evet, Yanlış Duymadınız!

Microsoft'un Google Chrome ile rekabet etmek için yaptığı son girişim, kendi Edge tarayıcısına özellik eklemek yerine bu özellikleri kaldırmak oldu.

Edge, 2020'den beri Chrome ile aynı Chromium motorunu temel alıyor ve o zamandan beri Microsoft, ürünü farklılaştırmak için önemli miktarda benzersiz özellik ekleyerek Google'ın tarayıcısını kullanan kullanıcıları Edge'e geçmeye teşvik etmeye çalışıyor.

Bu özelliklerden bazıları, kullanışlı bölünmüş ekran görünümü gibi memnuniyet verici eklemeler olsa da tarayıcı hiçbir zaman Google Chrome'un başarısını yakalayamadı.

Bu ek özellikler Chrome kullanıcılarını kazanamadığı gibi Edge'teki diğer bir dizi kullanılmayan gereksiz özellikler arasında yer alarak tarayıcıya ekstra yük bindirmeye başladı.

Görünüşe göre Microsoft, Edge'in web tarayıcılarındaki pazar payını artırma hedeflerine yarardan çok zarar getirdiğini fark etmiş olacak ki, Neowin'in haberine göre Microsoft Edge'deki az kullanılan birçok özelliği kaldırıyor.

Microsoft Edge'den Hangi Araçlar Kaldırılıyor?

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Bu özelliklerin birçoğu kulağa yabancı gelebilir çünkü Microsoft'un iddiasına göre bu oldukça normal. Bu özellikler yıllardır tarayıcıda yer alsa da hiçbir zaman beklenen kullanım oranlarını yakalamayı başaramamışlar.

Microsoft, Edge tarayıcısının pazar payını artırma yolundaki çalışmalarına son birkaç senede hız verdi ve gelecekte tarayıcıya dair hangi gelişmeleri göreceğimiz merak konusu.