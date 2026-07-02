EKG Özellikli Akıllı Bileklik Tanıtıldı! Tansiyon Ölçümü Bile Var

Giyilebilir cihaz pazarının giderek daha etkili hâle gelen isimlerinden Rogbid, yeni akıllı bileklik modelini tanıttı. Loop Air olarak adlandırılan bu cihaz, kullanıcıların karşısına toplamda üç farklı renk seçeneği ile çıkıyor. Ayrıca dünya genelinde giderek daha popüler hâle gelen ekransız tasarımı var.

Şimdiye kadar daha çok Whoop marka modellerde gördüğümüz bu tasarıma artık Google gibi teknoloji devleri de ilgi göstermeye başladı. Henüz tüm dünyada birincil tercih olduğu söylenemez fakat Rogbid, şimdiden ekranı olmayan bu tür akıllı bilekliklerle önden yerini almaya çalışıyor. Yeni modelin özelliklerine bakacak olursak bunu başarması da muhtemel görünüyor.

Rogbid Loop Air'in Özellikleri Neler?

Ekran: Yok

Yok GPS Özelliği: Mevcut

Mevcut Sağlık Takibi Özellikleri: EKG, tansiyon ve vücut sıcaklığı ölçümü, kalp aıtş hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme, uyku takibi

EKG, tansiyon ve vücut sıcaklığı ölçümü, kalp aıtş hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme, uyku takibi Dayanıklılık: 5 ATM suya dayanıklılık

5 ATM suya dayanıklılık Pil Ömrü: 1 haftaya kadar

Rogbid Loop Air'in Sağlık Özellikleri Neler?

Rogbid Loop Air, sağlık takibi konusunda geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı değişkenliği ve uyku takibi gibi temel sağlık özelliklerine sahip. Bunlarla zaten başlı başına akıllı saatlere etkili bir alternatif olarak konumlandırılmaya uygun. Ama bunların haricinde epey kullanışlı EKG, tansiyon ve sıcaklık ölçümü gibi özellikleri de mevcut.

Elbette ki gerek EKG gerek tansiyon konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte fayda var. Bilindiği üzere bu cihaz başlı başına bir tansiyon ölçümü cihazı değil. Onun verdiği kadar yüksek doğruluğa sahip sonuçlar veremez. Sadece gün içinde sağlık durumu hakkında hızlıca genel fikir edinmeye yardımcı olur.

Rogbid Loop Air'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, 1 haftaya kadar pil ömrü sunuyor. Yani haftada sadece bir kez şarj ederek akıllı bileklik sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilebilir. Uzun kullanım süresi ve uyku takibi özelliği sayesinde uyurken de takılarak önemli veriler toplanması sağlanabilir. Böylelikle cihaz da uyku kaliteniz hakkında bilgilenmeye olanak tanır. Bu arada Mart 2026'nın sonuna doğru tanıtılan Rogbid Loop'un 15 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Rogbid Loop Air Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su direncine sahip ki bu da onun 50 metre derinlikte sabit su basıncına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii, bu size 50 metreye kadar dalış yapılabildiğini düşündürmesin. Bu akıllı bileklik, yağmur atıştırırken ya da elinizi yıkarken endişelenmeye gerek bırakmıyor ama tuzlu deniz suyuna ya da çok yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan, serbest dalış yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Ayrıca sabun ve benzeri kimyasallardan da uzak durulmalı.

Rogbid Loop Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid Loop Air için 60 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 2 bin 801 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 6 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satışa sunulabileceğini not düşelim.

Rogbid Loop Air Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında bulunmuyor. Elbette ki zaman zaman bazı ürünler ithalatçı aracılığıyla Türkiye'ye getiriliyor ancak bunlar da sınırlı sayıda oluyor. O yüzden Rogbid Loop Air'i kullanmak için muhtemelen en iyi yollardan biri, bunu yurt dışından getirmek olacaktır.

Editörün Yorumu

Bana göre Rogbid Loop Air, özellikle yeni yeni popüler hâle gelmeye başlayan ekransız tasarım sayesinde sunulduğu pazarlarda talep görebilecek bir model. Tabii, tasarımla beraber EKG ve tansiyon özelliklerinin de ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Pil ömrü de ideal seviyede. Tüm bu avantajlar sayesinde satış açısından iyi bir başarı elde edecektir.