Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Togg, Nissan'ı Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan yeni bir rapor ile birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Togg, Chery, Hyundai ve Kia Sportage dahil pek çok markanın otomobilleri yer alıyor.

Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.933 adet Renault Duster: 2.493 adet Renault Boreal: 2.160 adet KG Mobility Torres: 1.942 adet Nissan Qashqai: 1.923 adet Chery Tiggo 7: 1.809 adet Volkswagen Taigo: 1.662 adet Opel Frontera: 1.637 adet Peugeot 2008: 1.633 adet Toyota C-HR: 1.541 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 933 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. İkinci sırada 2 bin 493 satış adedi ile Renault Duster konumlandı. Bu otomobili 2 bin 160 satış adedi ile Renault Boreal takip etti. KG Mobility Torres ise geçtiğimiz ay 1.942 adet satılarak dördüncü sırada yer aldı.

Beşinci sırada 1.923 satış adedi ile Nissan Qashqai, altıncı sırada ise 1.809 satış adedi ile Chery Tiggo 7 bulunuyor. Bu otomobilleri 1.662 satış adedi ile Volkswagen Taigo takip etti. Open Frontera 2026 yılının Haziran ayında 1.637 adet satılarak listenin sekizinci sırasında konumlandı. Listede ayrıca Peugeot 2008 ve Toyota C-HR dahil olmak üzere pek çok otomobil de mevcut.

Türkiye'de En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Haziran 2026)

Volkswagen: 33.713 adet Peugeot: 24.993 adet Renault: 21.972 adet Hyundai: 17.754 adet Toyota: 17.188 adet Chery: 12.690 adet Kia: 12.134 adet Togg: 12.003 adet Opel: 11.534 adet Nissan: 10.968 adet

Volkswagen, 2026 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında en çok SUV araba satan marka oldu. Almanya merkezli şirket, Türkiye'de bu dönemde 33 bin 713 adet SUV araba sattı. Bu markayı 24 bin 993 satış adediyle Peugeot takip etti. Üçüncü sırada 21 bin 972 satış adediyle Renault, dördüncü sırada ise 17 bin 754 satış adediyle Hyundai yer aldı.

Toyota, Ocak-Haziran 2026 döneminde 17 bin 188 adet SUV otomobil sattı. Altıncı sırada 12 bin 690 satış adedine sahip olan Chery, yedinci sırada ise 12 bin 134 satış adedine sahip olan Kia bulunuyor. Listede ayrıca Togg, Opel, Nissan, Citroen, KG Mobility, Skoda, Volvo ve Fiat dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Ocak-Haziran 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Toyota C-HR: 13.992 adet Renault Duster: 12.863 adet Togg T10X: 12.003 adet Volkswagen: Taigo: 11.741 adet Peugeot 2008: 10.656 adet Nissan Qashqai: 8.583 adet KG Mobility Torres: 8.549 adet Kia Sportage: 8.533 adet Volkswagen Tiguan: 8.240 adet Peugeot 3008: 8.196 adet

Türkiye'de Ocak ve Haziran ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Toyota C-HR zirvede konumlandı. Otomobil, bu dönemde 13 bin 992 adet SUV satıldı. İkinci sırada 12 bin 863 satış adediyle Renault Duster, üçüncü sırada ise 12 bin 3 satış adediyle Togg T10X yer aldı. Bu otomobilleri 11 bin 741 satış adediyle Volkswagen Taigo takip etti.

Peugeot 2008, Ocak-Haziran 2026 döneminde 10 bin 656 adet satıldı. Altıncı sırada 8 bin 583 satış adediyle Nissan Qashqai, yedinci sırada ise 8 bin 549 satış adediyle KG Mobility Torres konumlandı. Listede ayrıca Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 ve Hyundai Bayon dahil olmak üzere pek çok model yer aldı.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Mayıs ayında 1.832 satış adedi ile dördüncü sırada yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 2.933 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Renault Duster ise Mayıs ayında 2.400 satış adedi ile ilk sırada yer almıştı. Duster, geçtiğimiz ay 2.493 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı.