Samsung'dan AMOLED Ekranlı Ucuz Telefon! Galaxy Wide 9 Tanıtıldı
Samsung kısa bir süre önce giriş segment teknik özelliklerine sahip yeni modelini tanıttı. Peki Galaxy Wide 9 kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung kısa süre önce giriş segment bir performans sunan sahip Galaxy Wide 9'u tanıttı
- Akıllı telefonda 90Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, 5.000 mAh pil, 6 GB RAM ve Exynos 1330 işlemci gibi özellikler mevcut.
- Galaxy Wide 9'un fiyat etiketi ise yaklaşık 260 dolar (12.163 TL).
Samsung kısa süre önce giriş segment bir performans sunan sahip Galaxy Wide 9'u tanıttı. Akıllı telefon 5.000 mAh batarya, Exynos 1330 işlemci, 90Hz yenileme hızı ve 6 GB RAM gibi özelliklerle geliyor. İşte Galaxy Wide 9'un teknik özellikleri ve fiyatı!
Galaxy Wide 9 Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Türü: AMOLED
- İşlemci: Exynos 1330
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB
- Ön kamera: 13MP
- Arka kamera: 50MP
- Arka kamera (Ultra geniş): 5MP
- Arka kamera (Makro): 2MP
- Boyutlar: 164.4 × 77.9 × 7.5 mm
- Ağırlık: 192g
- Batarya: 5.000 mAh
- Su ve toz direnci: IP54
Galaxy Wide 9 Ekran Özellikleri Neler?
Galaxy Wide 9'da 6,7 inç boyutunda, 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut. Kullanıcılar 90Hz tazeleme hızıyla ekran akıcılığı konusunda sorun yaşamıyorlar. Yani 60Hz'e kıyasla menülerde, oyunlarda ve hatta web sayfası kaydırmalarında bile önemli bir avantaj söz konusu.
Galaxy Wide 9 İşlemcisi Ne?
Akıllı telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 1330 yongası kullanılıyor. Bu yonga seti 5 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani gayet yeni diyebiliriz. Bu da 6 nm tabanlı veya daha eski yongalardan kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha iyi olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bu işlemci halihazırda Galaxy A17 5G gibi markanın diğer giriş sınıf modellerinde de karşımıza çıkıyor. Oyun performansında ise çok üst düzey performans beklemek doğru olmaz. Zira Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları 30-35 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Ancak aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde kare hızı 20 FPS'lere kadar düşüyor. Yani yüksek gereksinimli oyunlarda tam olarak akıcı bir performans sunamıyor.
Galaxy Wide 9 Kamerası Nasıl?
Galaxy Wide 9'da 50 megapiksel ana, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih edilmiş.
Bunu biraz daha açacak olursak ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Makro lensi ise nesnelere birkaç santimetre kadar yaklaşıp gözle görülmesi zor ince detayları net bir şekilde çekmenizi sağlıyor.
Galaxy Wide 9 Bataryası Nasıl?
Cihazda 25W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yani bu akıllı telefonu satın aldığınızda gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak gibi görünüyor.
Galaxy Wide 9 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Galaxy Wide 9, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Modelin fiyat etiketi ise yaklaşık 260 dolar (12.163 TL). Bunun dışında ürünün ülkemizde satışa sunulması oldukça düşük bir ihtimal. Zira yapılan açıklamaya göre yalnızca Güney Koreli SK Telecom operatörü üzerinden satın alınabiliyor.
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Editörün Yorumu
Galaxy Wide 9 Samsung'un belirli aralıklarla bazı operatörler için çıkardığı modellerden birisi. Akıllı telefon genel özellikleri itibariyle giriş segment diyebilirim. Özellikleri kullanıcıları ne üzüyor ne de ihya ediyor gibi bir durum söz konusu. Yani akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için çıkmış bir model diye düşünüyorum.