Çok Uygun Fiyatlı Oyuncu Kulaklığı Satışa Sunuldu! 227 Saat Pil Ömrü ve Çok Daha Fazlası

Oyun oynarken, oyun deneyiminizi artıran donanımlardan biri de kullandığınız kulaklıktır. Özellikle rekabetçi oyunlarda, kulaklığın sunduğu ses kalitesi galibiyetin temel anahtarlarından biridir. İşte Edifier, tam da bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği Hecate G3 Max kablosuz kulak üstü oyuncu kulaklığını tanıttı. Bu kulaklık sunduğu donanımsal özelliklerle, fiyat/performans arayan oyuncuları hedefliyor.

Edifier Hecate G3 Max Oyuncu Kulaklığının Özellikleri Neler?

Oyunlarda sesin nereden geldiğini anlamak, en az ekrandaki görüntü kalitesi kadar önemlidir. Edifier, bu ses doğruluğunu artırmak için Hecate G3 Max modelinde, THX Spatial Audio teknolojisini kullanmış. Bu sayede oyunculara sesi iki farklı yönden iletmek yerine, 360 derecelik gerçekçi bir çevresel ses sunuluyor.

Cihaz, 53 milimetrelik sürücülere ve PEN diyafram yapısına sahip. Standart kulaklıklara göre daha dayanaklı olan bu diyafram, yüksek ses seviyelerinde oluşan bozulmaları engelliyor. Kulaklık ayrıca temiz ses ayrımı ve hızlı tepki süresiyle de dikkat çekiyor.

Ses kalitesine önem veren kullanıcılar için Hecate G3 Max'in Hi-Res Audio sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. 20 Hz ile 40 kHz gibi oldukça geniş bir frekans aralığında çalışan kulaklık, oyunlardaki en ince tıkırtılardan en şiddetli patlamalara kadar hiçbir detayı atlamadan kulağınıza iletiyor.

Edifier, kulaklığın akustik ayarları için de profesyonel e-spor takımlarıyla masaya oturmuş. Özellikle rekabetçi FPS oyunları için özel olarak optimize edilen cihaz, ayak seslerini netleştirirken silah seslerini dengeliyor. Böylece kalabalık çatışma anlarında bile düşmanınızın tam konumunu rahatça tespit edebiliyorsunuz.

Edifier Hecate G3 Max Oyuncu Kulaklığının Tasarımı Nasıl?

Saatler süren uzun oyunlarda kulaklığın kafada yarattığı baskı bütün oyuncuların ortak sorunudur. Hecate G3 Max, içinde bulunan donanıma rağmen 280 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca kulaklık, haraketli tasarımıyla, her kafa yapısına uyum sağlayabiliyor.

Kulaklığın ergonomi tarafındaki en büyük yeniliği ise kulak yastıkları. Kulak yastıklarında yüksek esnekliğe sahip kulağınızın şekline uyum sağlayan hafızalı köpük ve terlemeye dayanıklı esnek deri kullanılmış. Bu malzeme kulaklığın kafa bandı basıncını dağıtarak özellikle gözlük takan oyuncuların yaşadığı kulak ağrısı problemini en aza indirmeyi hedefliyor.

Edifier Hecate G3 Max Oyuncu Kulaklığının Mikrofon Özellikleri Neler?

Çok oyunculu oyunlarda takım içi iletişim çok önemlidir. İşte Hecate G3 Max, tam da bu ihitiyaca yönelik, ortam gürültüsünü filtreleyen yapay zeka destekli bir mikrofana sahip. 65 dB sinyal-gürültü oranına sahip bu mikrofon, klavye tıkırtılarını engelleyerek sadece sizin sesinizi net bir şekilde karşı tarafa iletiyor.

Edifier Hecate G3 Max Oyuncu Kulaklığının Bağlantı Seçenekleri Neler?

Bağlantı çeşitliliği oyuncular için olmazsa olmazlardandır. Kulaklık, 2.4 GHz kablosuz adaptör, en güncel Bluetooth 6.0 teknolojisi ve klasik Type-C kablolu bağlantı olmak üzere üç farklı kullanım sunuyor. Cihazda kullanılan Flash Speed teknolojisi ise kablosuz kullanımda yaşanan gecikme sorununu en aza indiriyor.

Bu geniş bağlantı seçenekleri sayesinde Hecate G3 Max, kullanım noktasında tek bir platformla sınırlı kalmıyor. Kulaklık, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar, tabletler ve konsollarla da tam uyumlu bir şekilde tak-çalıştır mantığıyla kullanılabiliyor.

Edifier Hecate G3 Max'in Bataryası Kaç mAh?

Kablosuz kulaklıkların en büyük handikapı her zaman kullanım süresi olmuştur. Edifier, Hecate G3 Max'de kullandığı 2000 mAh kapasiteli batarya ile bu soruna bir çözüm sunuyor. Bu devasa batarya kulaklık, Bluetooth modunda kullanıldığında tek şarjla 227 saat gibi oldukça yükset bir kullanım süresi sunuyor.

Daha düşük gecikme sunan 2.4 GHz modunda ise kullanım süresi 137 saate düşüyor. Ayrıca, piliniz azaldığında kulaklığı Type-C kablosuyla şarj ederken kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak, cihazın özel mobil uygulaması üzerinde detaylı ekolayzır ayarlarını yapabiliyorsunuz.

Edifier Hecate G3 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Hecate G3 Max'in Türkiye'de satışı konusunda şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Edifier'in birçok ürünü güncel olarak ülkemizde satışta. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda ilerleyen dönemlerde cihazın Türkiye'de satışa sunulabileceğini düşünüyoruz.

Edifier Hecate G3 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Edifier Hecate G3 Max 299 yuan (yaklaşık 43 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu da güncel kurla 1.924 TL'ye tekabül ediyor. Kulaklık, ek vergiler hesaplandığında 2.308 TL gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'de satışa sunulabilir. Tabii ki ürünün değişken vergi oranlarıyla birlikte daha farklı bir fiyatlandırma ile satışa sunulabileceğini de hatırlatmak isteriz.

Editörün Yorumu

Kablosuz oyuncu kulaklıkları konusunda en çok takıldığım noktalardan biri batarya kapasiteleridir. Özellikle benim gibi aktif olarak FPS oyunları oynayanlar, rekabetçi maçların ortasında düşük pil uyarısı almanın ne kadar can sıkıcı olacağını tahmin edeceklerdir. Fakat Hecate G3 Max'in 227 saat kullanım süresi sunan 2000 mAh devasa bir bataryaya sahip olması birçok oyuncunun batarya problemini çözeceğini düşünüyorum. Özellikle saatlerce oyun oynayan biri için kulaklığı haftada bir şarja takmak gerçekten büyük bir konfor. Cihazın bana göre en büyük artılarından biri 43 dolar değerindeki fiyatı. Eğer kulaklık, ülkemizde de biz oyuncuların bütçesini yormadan alabileceğimiz bir fiyatla satışa sunulursa gerçekten tam bir fiyat/performans canavarı olur diyebilirim.