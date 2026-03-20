130 Saat Şarjı Giden Uygun Fiyatlı Oyuncu Kulaklığı Satışa Sunuldu!

Oyuncu donanımları pazarında uygun fiyatlı ses cihazlarıyla tanınan QCY, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çin merkezli firma, yeni oyuncu kulaklığı Heroad VT200 modelini satışa sundu. Bu yeni kulaklık, bütçesini yormadan uzun süreli bir kullanım arayan oyuncular için tasarlandı.

QCY Heroad VT200 Oyuncu Kulaklığı Özellikleri Neler?

QCY Heroad VT200'ün en çok öne çıkan yanlarından biri, sunduğu esnek bağlantı altyapısı. Oyuncular, kulaklığı güncel Bluetooth 6.0 teknolojisini kullanarak teknolojik cihazlarına, kablosuz bir şekilde bağlayabiliyor. Kulaklık kablosuz modda 10 metreye kadar kesintisiz ve istikrarlı bir bağlantı sağlıyor. Ayrıca gecikme yaşamak isteyen oyuncular için, kulaklığa USB-A, USB-C ve 3.5 mm kablolu bağlantı seçenekleri de eklenmiş.

QCY Heroad VT200'ün geniş bağlantı yelpazesi, cihazın birçok farklı platformda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Kulaklık; masa üstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerle de tam uyumlu. Ürün ayrıca, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch gibi oyun konsollarında da sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Kulaklığın ses performansına baktığımızda, kulaklığın her iki tarafında 53 milimetre boyutunda neodimyum sürücüler ve 7.1 sanaş surround teknolojisi biz karşılıyor. Böylece oyuncular özellikle CS:GO, Fortnite ve PUBG gibi rekabetçi oyunlarda ayak sesleri ve çevresel seslerin yönünü daha doğru algılıyor.

Şirket, yeni oyuncu kulaklığının yazılım tarafında ise kullanıcılara kişiselleştirilebilir bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Cihazın hafızasında, farklı oyun türleri, müzik dinleme ve film izlemek için optimize edilmiş 11 farklı ekolayzır seçeneği yer alıyor. Bu sayede kullanıclar tek tuşla ortama uygun ses ayarını kolayca yapabiliyor.

Kulaklık, bir mikrofona da sahip. Çok yönlü ve çıkarılabilir mikrofon, gürültü azaltma özelliğine sahip. Ayrıca, üzerinde bulunan fiziksel tuş sayesinde, hızlıca mikrofonu sessize alabiliyorsunuz.

Oyuncu kulaklıklarında batarya ömrü de oldukça belirleyici faktördür. QCY, Heroad VT200 modelinde 1000 mAh kapasiteli bir batarya kullanarak Bluetooth modunda 130 saate varan bir çalışma süresi vaat ediyor. Ayrıca uzun kullanımlarda performansı korumak için cihaza özel bir sıcaklık kontrol teknolojisi de entegre edilmiş.

Uzun süren kullanımlarda konfor sağlamak amacıyla kulaklılığın fiziksel tasarımına da özen gösterilmiş. Cihazda, başın şeklini alabilen ayarlanabilir kafa bandı ve nefes alabilir kulak yastıkları kullanılmış. Ayrıca kulaklığın gövdesinde ses seviyesini ve modlarını ayarlayan fiziksel tuşlarda bulunuyor.

QCY Heroad VT200 Türkiye'de Satılacak mı?

QCY, yeni ürünü Heroad VT200'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak QCY'nin birçok kulaklığının ülkemizde satışta olmasından dolayı bu yeni model oyuncu kulaklığınında Türkiye'de de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

QCY Heroad VT200 Fiyatı Ne Kadar?

QCY Heroad VT200, 229 yuan (yaklaşık 33 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu da güncel kurla yaklaşık 1.470 TL'ye tekabül ediyor. Oyuncu kulaklığı eğer ülkemizde satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte 1.764 TL'den satışa sunulabilir. Ancak artan döviz fiyatları ve enflasyon sebebiyle kulaklığın farklı bir fiyatlandırma ile Türkiye'de satışa sunulabileceğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Sıkça oyun oynayan biri olarak söylebilirim ki oyuncu kulaklılğı oynadığınız oyunun kalitesini artıran önemli etkenlerden bir tanesi. QCY Heroad VT200'e baktığımda ise oyun kalitesini artıracak yeterli seviyede teknolojik donanımla geldiğini görüyorum. Özellikle kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri sunması güzel bir detay sunmuş. Kullanıcılar RPG oyunlarda kulaklığı kablosuz modda, rekabetçi bir oyuna geçtiklerinde ise kablolu olarak kullanabilirler. Oyuncu kulaklığının fiyatı ise gerçekten en dikkat çeken özelliği. Özellikle teknolojik ürün fiyatlarının başını alıp gittiği bu dönemde QCY'nin bu yeni kulaklığı tam bir fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor.