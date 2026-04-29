Menzil Sorunu Tarih Oluyor! BYD, 693 Beygirlik Yeni Canavarını Tanıttı

BYD, Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni otomobillerinden biri olan Seal 08'in tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikle yüksek menzil değeri ve hızlı şarj teknolojisi ile ön plana çıkan bu araba, bekleme süresini minimum seviyeye indiriyor. Ayrıca yolculara da oldukça konforlu bir seyahat deneyimi sağloyor.

BYD Seal 08'in Özellikleri Neler?

Motor Tipi: Dört çeker ve arkadan itişli

Dört çeker ve arkadan itişli Maksimum Güç (Dört Çeker): 510 kW (693 hp)

510 kW (693 hp) Maksimum Güç (Arkadan itişli): 255 kW (306 beygir) / 320 kW (435 beygir)

255 kW (306 beygir) / 320 kW (435 beygir) Maksimum Hız: 240 km/sa

240 km/sa Batarya: BYD Blade Battery (2. Nesil)

BYD Blade Battery (2. Nesil) Maksimum Menzil: 1.000+ kilometre (CLTC)

1.000+ kilometre (CLTC) Uzunluk: 5.150 mm

5.150 mm Aks Mesafesi: 3.030 mm

3.030 mm Boş Ağırlık: 2.040 kg

2.040 kg Otonom Sürüş: God's Eye B (DiPilot 300) sistemi

God's Eye B (DiPilot 300) sistemi Sensör: Tavanda LiDAR

BYD Seal 08'in Menzil Değeri Ne Kadar?

BYD Seal 08, BYD Seal 08'de markanın ikinci nesil lityum demir fosfat batarya teknolojisi mevcut. Bu batarya, CLTC standartlarına göre 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Tabii, bu Çin yolları için geçerli. Türkiye'de WLTC değerlerini baz aldığımız için aracın Türkiye'de kullanılması durumunda bu değerin de 820 kilometre civarında olacağını söyleyebiliriz.

BYD Seal 08 Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Markanın yeni otomobili, özellikle şarj konusunda kullanıcılarına ciddi avantajlar sağlıyor. Sadece beş dakikalık şarj ile 400 kilometre menzil kazanabiliyorsunuz. Aynı süre zarfında aracın şarj seviyesi yüzde 10'dan 70'e çıkıyor. Eksi 30 dereceye kadar soğuk havalarda yüzde 20 seviyesinden 97 seviyesine şarj olması 12 dakika gibi oldukça kısa bir zaman alıyor. Bu arada yenilenen BYD Atto 3'ün de yüzde 10'dan 97 seviyesine 9 dakikada ulaşabildiğini belirtelim.

BYD Seal 08 Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Yeni otomobilin dört çeker sürümü 510 kW (693 beygir) güç üretirken arkadan itişli sürümler ise sırasıyla 225 kW (306 beygir) ve 320 kW (435 beygir) seçeneklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 225 kW'lık versiyonun özellikle şehir içi kullanıma uygun olduğu söylenebilir. Ailesi ile seyahat edenler için birebir model olacaktır. 320 kW'lık sürüm, daha çok performans odaklı bir model gibi görünüyor.

Daha kısa sürede hızlanma gibi avantajlarla geniş kitlenin ilgisini çekecektir. 510 kW'lık versiyon ise daha ileri düzey bir araç bekleyenlere yönelik bir model. Bir araçta en önemli unsurlardan birinin hız olduğunu düşünenlere uygun bir seçenek olduğunu söylemek mümkün.

BYD Seal 08'in Diğer Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Aracın üst kısmında LiDAR sensörü mevcut. Bu, BYD'nin "God's Eye B" olarak adlandırdığı gelişmiş akıllı sürüş sisteminin önemli bir parçası. Havanın yağmurlu ya da sisli olmasının bir önemi kalmıyor. Bu sensör sayesinde görüş kapalıyken dahi engeller kolay bir şekilde fak edilebiliyor. Ayrıca DiSus-A teknolojisi sayesinde yolun bozuk olup olmadığını hızlıca belirleyip sarsıntıların önüne geçebiliyor.

BYD Seal 08'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Seal 08'in başlangıç fiyatının 42 bin dolar olması bekleniyor. Bu da güncel kurla 1 milyon 892 bin 927 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise başlangıç fiyatı 2,7 milyon TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

BYD Seal 08 Türkiye'de Satılacak mı?

BYD Seal 08, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülecek ancak küresel çapta kullanıcılarla buluşturulup buluşturulmayacağı belli değil. Tabii, BYD'nin Seal modelinin şu an hâlihazırda satışta olduğunu göz önünde bulundurursak bu yeni modelin de kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

BYD Seal 08'in bana göre en önemli avantajlarından biri, çok uzun bir menzil değerine sahip olması. Öte yandan araba çok kısa sürede şarj oluyor. Üstelik çok düşük sıcaklık koşullarında da bu durum değişmiyor. Fiyatı da müşterilerin bütçesini çok zorlamayacak gibi görünüyor. Tabii, bu biraz da BYD'ye bağlı bir durum. Nihai fiyatın ne olacağını öğrenmek için bir süre daha beklemek gerekecek.