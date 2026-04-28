Sevilen Yarış Oyunu Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

Steam kısa bir süre önce sevilen yarış oyunu Assetto Corsa için büyük bir indirim başlattı. Bu kapsamda oyuncular belirli bir süre boyunca yapımı indirimli fiyattan satın alabilecek diyebiliriz. İşte Assetto Corsa indirimli fiyatı!

Assetto Corsa Steam'de Ne Kadar Oldu?

Assetto Corsa Steam’de yüzde 75 oranında indirime girdi. Bu kampanya kapsamında popüler yarış oyununun fiyatı 10,49 dolardan (472 TL) 2,62 dolara (118 TL) kadar düştü. Söz konusu indirimin 4 Mayıs’a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Assetto Corsa Nasıl Bir Oyun?

Assetto Corsa, Ferrari, Lotus, McLaren, Pagani, Alfa Romeo, Toyota, Maserati, BMW, Audi, Lamborghini, Ford, Mercedes Benz, ve Shelby gibi markalara ait 90’dan fazla lisanslı aracı barındıran bir yarış simülasyonu diyebiliriz. Bununla birlikte Forza Horizon 5 kadar iddialı olmasa da oldukça gerçekçi grafikler sunduğunu söylemek mümkün. Eğer yarış oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Assetto Corsa sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Assetto Corsa Türkçe Desteği Var mı?

Maalesef Assetto Corsa’nın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe dil desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Yani oyunu yüklediğinizde menüler başta olmak üzere tüm detayları İngilizce olarak deneyimlemeniz gerekecek. Bu da yapımın en büyük eksilerinden birisi.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 (AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Assetto Corsa'yı daha önce oynama imkanım oldu. O dönem yapımın oyun mekanikleri, sürüş hissiyatı ve genel havasını başarılı bulmuştum. Eğer oynayacak bir yarış oyunu arıyorsanız, Assetto Corsa'ya bir şans verebilirsiniz.