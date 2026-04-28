BYD, Ses Getiren Planını Doğruladı! Yakında Formula 1'e Katılabilir

Çinli otomotiv şirketi BYD'nin geçen ayın başlarında Formula 1'e girmek istediği ortaya çıkmıştı. BYD Başkan Yardımcısı Li Ke, konu ile ilgili iddiaları Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya gelerek doğruladı. Daha önce masada olduğu söylenen tüm seçenekler şu andan itibaren resmen değerlendirme aşamasında.

BYD, Formula 1'e Nasıl Girecek?

BYD, Formula 1'e girmek için şu anda üç farklı senaryo üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, sıfırdan bir takım kurmak ama bu bir hayli maliyetli bir seçenek olduğu için bunun yerine mevcut takımı alma gibi yöntemlere de başvurulabilir. Tabii, bunların yerine motor tedarikçiliği ve sponsorluk gibi yollarla sadece markanın ön plana çıkmasını sağlamak da düşünülebilir.

Sıfırdan Formula 1 Takımı Kurmak Ne Kadara Mal Oluyor?

Yeni kurulan bir takım için 10 takım arasında paylaştırılacak tek seferlik ücret gegrekiyor. Yaklaşık olarak 450 milyon (20 milyar 261 milyon 143 bin 620 TL) dolarlık bu giriş ücretinin yanı sıra altyapı için 400 milyon dolar (18 milyar 16 milyon 80 bin TL) ve ilk yıl işletme için 300 milyon dolar (13 milyar 512 milyon 60 bin TL) ödemek gerekiyor.

BYD Hangi Formula 1 Takımını Satın Alabilir?

Mevcut bir F1 takımını satın almak, sıfırdan takım kurmaya göre daha az maliyetli. Bu nedenle markanın kendi takımı ile Formula 1'e girmek yerine mevcut bir takımı satın alması da muhtemel. BYD için şu an en mantıklı takımlar arasında ise Alpine ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere Renault'un F1'deki geleceği uzun süredir belirsiz durumda. Marka eğer bu takımı satın alırsa oldukça avantajlı bir başlangıç yapabilir.

BYD Neden Formula 1'e Girmek İstiyor?

BYD'nin Formula 1'e girmek istemesinin arkasında küresel çapta daha etkili marka hâline gelme isteği yatıyor. Burası markanın dünyaya kendini kanıtlaması ve göstermesi için büyük bir alan sunabilir. BYD eğer kendini yeterince iyi tanıtırsa günün sonunda global pazardaki satışlarında da büyük bir artış meydana gelebilir. O yüzden marka da bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir.

Editörün Yorumu

BYD'nin şu an en önemli önceliklerinden birinin küresel çapta zirveye yerleşmek olduğunu düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda her geçen gün daha etkili adımlar atıyor. Eğer Formula 1'e girer ve sektörde nasıl bir yere sahip olduğunu tüm dünyaya gösterirse dünyanın favorisi hâline bile gelebilir. Şu an bunları konuşmak için çok erken olabilir fakat BYD'nin düşündüğüm gibi strateji benimsemesi durumunda bunların gerçekleşmesini an meselesi olarak görüyorum.