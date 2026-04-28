Anlık Eş Zamanlı Çeviri Yapabilen Kulaklık Tanıtıldı! 46 Saat Pil Ömrü Var

Kablosuz kulaklık teknolojilerinde açık tasarım yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı donanımlarıyla tanıdığımız Ugreen, yeni klipsli kablosuz kulaklığı HiTune X8 modeli ile bu yarışa katılıyor. Özellikle geleneksel kulak içi kulaklıklardan rahatsız olan kullanıcıları hedefleyen bu cihaz, kendi segmentindeki rakiplerinin önüne geçecek donanımlara sahip. Özellikle eş zamanlı dil çevirisiyle. Peki, Ugreen HiTune X8'in fark yaratan özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Ugreen HiTune X8 Özellikleri Neler?

Ses Kodeksi : LDAC

: LDAC Sürücüler : 11 mm çift mıknatıslı sürücüler

: 11 mm çift mıknatıslı sürücüler Kullanım Süresi : 46 Saat

: 46 Saat Hızlı Şarj : 1.5 saatte tam dolum

: 1.5 saatte tam dolum Sertifikalar : IP56 ve Hi-Res Audio

: IP56 ve Hi-Res Audio Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Var

Ugreen HiTune X8'in Tasarımı Nasıl?

HiTune X8'in dış donanımı ve iskeleti, tamamen uzun süreli konfor sağlamak için üretilmiş. Kulak kepçesine takılarak kullanılan cihaz, kulağa uygulanan fiziksel baskıyı dört bir yana eşit şekilde dağıtan bir C-köprüsü isimli tasarıma sahip.

Bir köprü görüntüsüne sahip bu kulaklıkların içerisinde 0.5 milimetre kalınlığında esnek bir titanyum-nikel hafızalı alaşım tel bulunuyor. Kulaklık eğilip büküldüğünde orijinal şekline anında geri dönen bu iskelet, yapılan testlere göre 10 binden fazla bükülmeye karşı dayanıklı.

Ugreen HiTune X8'in Ses Kalitesi Nasıl?

Açık kulaklıklarda yaşanan ses sızıntısı ve kalite kaybı genellikle büyük bir sorundur. Ancak HiTune X8, 11 mm çift mıktantıslı sürücüleri ve titanyum kaplı diyaframlarıyla bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Cihaz ayrıca müzikteki ince nüansları yakalamanızı sağlayan Hi-Res Audio sertfikasına sahip. Bu sertifika, yüksek çözünürlüklü ve kayıpsız ses aktarımı sunan LDAC kodeğiyle de destekleniyor. Böylece kullanıcılar, şarkıları hiçbir detayı atlamadan yüksek kalitede dinleyebiliyorlar.

Buna ek olarak cihazın akustik kalibrasyon işlemleri, bizzat Grammy ödüllü bir ses mühendisi ile çalışılarak yapılmış. Bu ince işçilik sayesinde derin basları ve son derece tiz sesleri oldukça dengeli bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Ugreen HiTune X8'in Akıllı Mikrofonunun Özellikleri Neler?

Kulaklığın, rakiplerinden asıl sıyrıldığı nokta ise yapay zeka entegrasyonu. Cihazın üzerinde dört adet standart iletişim mikrofonunun yanı sıra, gürültü engelleyici iki adet mikrofon bulunuyor.

Bu altı mikrofon gelişmiş yapay zeka sistemiyle, 40'tan fazla dilde eş zamanlı sesli çeviri yapabiliyor. Bu özellik, özellikle iş seyahatlerine çıkanlar veya yabancı dilde online toplantılara katılanlar için bir iletişim kolaylığı sağlıyor.

Cihazın iş dünyası için sunduğu yenilikler sadece eş zamanlı çeviri ile sınırlı değil. HiTune X8, konuşmaları anında metin haline getirebiliyor. Hatta uzun bir toplantı sonunda, kulaklık tüm konuşulanları otomatik olarak özetleyip cihazınıza yazılı bir toplantı raporu olarak iletebiliyor.

Ugreen HiTune X8'in Kullanım Süresi Ne Kadar?

HiTune X8, tek şarjla kullanıcılara 10 saat aralıksız müzik dinletisi sunuyor. Bu süre akıllı şarj kutusuyla birleştiğinde ise toplam 46 saate ulaşıyor.

Şirket, kullanıcıları için kulaklığa hızlı şarj desteği de eklemeyi unutmamış. Cihaz, standart Type-C portu üzerinden yapacağınız sadece 10 dakikalık kısacık bir şarj ile, tam 3 saatlik kullanım süresi veriyor. Kutu tam dolu hale ise 1.5 saatte ulaşıyor.

Ugreen HiTune X8'in Bağlantı Özellikleri Neler?

HiTune X8'in piyasadaki birçok rakibi Bluetooth 5.4 veya daha eski donanımları kullanırken, bu kulaklık en yeni Bluetooth 6.0 teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde cihaz, yüksek frekanslı ortmalarda bile sıfır gecikme ve kararlı bir sağlantı vaat ediyor. Aynı zamanda cihaz, aynı anda iki farklı cihaza birden bağlanabiliyor.

Son olarak şirket, kulaklığı dış etkenlerden korumayı da ihtmal etmemiş. IP56 sertifikasına sahip cihaz, toza ve suya karşı dayanıklılığa sahip.

Ugreen HiTune X8 Türkiye'de Satılacak mı?

HiTune X8 şu an için yalnızca Çin pazarında satışa çıktı. Cihazın küresel pazarda ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cihazın, küresel pazara sunulduktan kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. Zira birçok Ugreen markalı kulaklık Türkiye'de aktif olarak satılıyor.

Ugreen HiTune X8 Fiyatı Ne Kadar?

HiTune X8, Çin'de 399 yuan (yaklaşık 58 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 2 bin 630 TL'ye tekabül ediyor. Kulaklık eğer ülkemizde satışa sunulursa ek vergilerle birlikte, fiyatının 4-5 bin lira bandında bir satış etiketine sahip olabilir. HiTune X8'in şu an Türkiye fiyatı açıklanmadığından dolayı, söylediğimiz fiyatların birer tahmin olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Son zamanlarda açık tasarımlı ve özellikle yapay zeka destekli çeviri yapabilen kulaklık modellerinde bir artış yaşanıyor. TOZO Open X2 Pro, Baseus MC2 ardından da Ugreen HiTune X8 bu kervana katıldı. HiTune, yapay zeka özelliklerinin çeşitliliği açısından bu diğer kulaklıklardan ayrılıyor. Örnek vermem gerekirse; duyduğu konuşmaları anında metin haline çevirebilmesi. Cihazın kalan diğer özelliklerini de bir kablosuz kulaklık kullanıcısı olarak yeterli bulduğumu söylemeliyim. Fiyat noktasında da rakiplerine kıyasla daha uygun olması sebebiyle, kulaklılığın tercih konusunda rağbet göreceğini düşünüyorum.